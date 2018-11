Dominik Loye, alemán de 50 años, falleció este fin de semana al no abrirse su paracaídas mientras practicaba salto BASE con unos amigos en Nazaré (Portugal). El hombre, que había llegado 10 días antes a la zona, llevaba ya varios saltos en la zona sin ningún tipo de incidencia. Se desconocen las causas que provocaron el fallo del paracaídas y que provocaron la muerte del deportista no profesional tras saltar desde un acantilado de 91 metros de altura. Ni las personas en la zona ni los equipos de emergencia pudieron hacer nada por reanimar a Loye. En 2013, en este mismo acantilado, un joven sueco de 29 años murió al no abrirse tampoco su paracaídas mientras practicaba salto BASE.