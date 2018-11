El secreto de Jessica Chastain: es madre de una niña por un vientre de alquiler

La actriz Jessica Chastain y su esposo Gian Luca Passi de Preposulo han sido vistos esta semana en el Upper East Side de Manhattan (Nueva York) en compañía de la más reciente integrante de su familia: su hija Giulietta. De acuerdo al portal de noticias estadounidense Page Six, la pequeña tiene cuatro meses y nació a través de un vientre de alquiler.

La intérprete, de 41 años, es conocida por mantener su vida privada alejada de los focos, pero no pudo evitar que las cámaras captaran su visita al pediatra de esta semana, ni tampoco el paseo que realizaron madre e hija el mes pasado en Boston, locación donde la californiana grababa su próxima película, Eve.

La actriz de Criadas y señoras y el ejecutivo de moda italiano iniciaron su relación en 2012 y cinco años después contrajeron matrimonio en la ciudad de Treviso (norte de Italia), en la finca de la familia Passi de Preposulo, Villa Tiepolo Passi, que se encuentra a menos de una hora al norte de Venecia. Giulietta es la primera hija para ambos.

Ellos no son la única pareja en Hollywood que ha acudido a este método de gestación. En el último tiempo celebridades como Kim Kardashian, Robbie Williams, Tyra Banks, Ellen Pompeo, Sarah Jessica Perker, Nicole Kidman y Cristiano Ronaldo, han acudido a esta alternativa de paternidad.

Se estima que cada año nacen en todo el mundo al menos 20.000 niños mediante el método de gestación subrogada o vientre de alquiler, según la ONG suiza International Social Security. La legislación es permisiva en algunos países y muy restrictiva en otros.

En España, esta práctica sigue siendo ilegal, pero el debate entorno a este tema se ha avivado en los últimos meses a raíz de una proposición de ley presentada por Ciudadanos en junio de 2017, en la que se buscaba regularizarla. "¿Quiénes somos nosotros para decirles a los demás que no pueden ser padres? ¿Por qué no podemos ayudar a otras personas a ser padres libremente, siendo mayor de edad, sin remuneración y de manera voluntaria?", insistió Albert Rivera en tal ocasión. "Los niños no pueden esperar a las puertas de un registro civil, no hay derecho a que esos hijos no puedan ser inscritos o tengan dificultades en función de en qué provincia están. No hay derecho a que uno tenga que gastarse 150.000 dólares, hipotecarse e irse a Estados Unidos para ser padre o para ser madre".