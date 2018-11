Del origen del Black Friday al discurso de Meryl Streep: ocho bulos que triunfan en tus redes sociales

El origen de una tradición, una frase pronunciada por una celebridad, datos históricos peregrinos... La redes sociales son un hervidero de datos e historias que nos tragamos sin parpadear porque su poder para epatar hace que las compartamos o porque aquello que defienden se ajustan a nuestras ideas sociales y políticas. Al correr como la pólvora, son rápidamente asimiladas como ciertas sin que nadie se preocupe por comprobar su veracidad. Son esas fake news (noticias falsas) de baja intensidad, que no van a condicionar los resultados de unas elecciones, pero sí a manipular la idea que el público tiene de una figura pública, una empresa o un episodio histórico.

¿Lo más curioso de todo? Que casi siempre las rectificaciones de sus protagonistas, las noticias de grandes medios que destapan el bulo o simplemente los comentarios en redes de gente que llama a la cordura y aclara que eso que se está compartiendo es mentira tienen muchísimo menos predicamento y, así, estos bulos sobreviven año tras año tras año reapareciendo de manera periódica en nuestros muros de Twitter y Facebook.

- El Black Friday tiene su origen en la esclavitud

El bulo. Los esclavistas estadounidenses aprovechaban el viernes después del Jueves de Acción de Gracias para vender rebajados a los esclavos negros de cara a la temporada de invierno, de ahí que la fecha en la que en la actualidad se celebran los mayores descuentos del año se llame Black Friday (Viernes negro).

La realidad. No hay un origen oficial del término, pero mucho menos documentación histórica que lo relacione con la esclavitud. Las dos creencias más extendidas sobre el nombre son de origen económico. En 1961 la policía de Filadelfia denominó Viernes Negro al día posterior al jueves de Acción de Gracias por el caos circulatorio que provocaron viandantes y vehículos atraídos por las grandes ofertas. La otra teoría apunta al color rojo en el que se hallaban los números de los balances del pequeño comercio en el tercer trimestre y que, tras el alto nivel de compras de ese día, volvían de nuevo al negro.

Este bulo que se repite cada mes de noviembre desde hace aproximadamente una década ha sido difundido incluso por celebridades como la cantante Toni Braxton, desde cuyo Facebook fue compartido casi medio millón de veces.

- Los europeos también fueron refugiados de guerra en África

El bulo. “¡No son sirios! Son europeos buscando refugio en África Del Norte cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, antes de cerrar las fronteras, ¡consulten a sus abuelos!”. Esto dice el texto que acompaña a la imagen de un gran barco en cuya cubierta se arremolinan miles de pasajeros y que se popularizó a raíz de las devastadoras consecuencias de la guerra en Siria.

La realidad. Cualquiera a quien le suene el nombre de Rommel, o que haya visto Casablanca, puede imaginar que el norte de África no era precisamente el sitio más seguro para escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esa imagen representa una gran crisis humanitaria, sí, pero mucho más reciente. La que en agosto de 1991 llevó a 20.000 de albaneses a embarcarse en el buque Vlora para poner rumbo a Italia.

Barco de emigrantes italianos llegando al puerto de Nueva York a principios del siglo XX. Dedicado al ministro Salvini. pic.twitter.com/AHU5iRIJR1 — Chema Clavero (@jm_clavero) 21 de agosto de 2018

Un bulo similar surgió a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias del nuevo gobierno italiano. El meme que presuntamente reflejaba a miles de italianos en la cubierta de un barco que arribaba en Nueva York, pero que realmente era una imagen de las tropas americanas volviendo a casa en el Queen Mary tras finalizar la Segunda Guerra Mundial se difundió 60.000 veces en pocos días.

- Tommy Hilfiger solo quiere diseñar ropa para blancos

Bulo. “Si yo hubiera sabido que afroamericanos, hispanos, judíos y asiáticos comprarían mi ropa, no la hubiese hecho tan buena". Supuestamente, lo declaró el diseñador ante en una estupefacta Oprah Winfrey que, muy enfadada, lo habría expulsado de su plató.

Realidad. El bulo lleva tantos años circulando (más de veinte) que –como en el caso de la mermelada y Ricky Martín en Sorpresa sorpresa–, muchos afirman haber visto esa entrevista del diseñador americano. Pero lo cierto es que cuando surgió el rumor, Hilfiger nunca había visitado el programa de Oprah. Lo hizo años después para desmentir aquellas declaraciones que, aún siendo falsas, estaban causando un daño real a la marca. Tanto que el diseñador llegó a contratar detectives para averiguar el origen del rumor. La investigación situó ese origen en un campus universitario, pero no se pudo detectar al culpable.

- Las barbas contienen más bacterias que un retrete

Bulo. Las barbas contienen más heces que un retrete y un estudio científico realizado en 2015 por un laboratorio de Nuevo México lo corrobora.

Realidad. Que los fans del complemento facial masculino favorito de la década no se alarmen. La barba no contiene heces y ningún laboratorio está detrás de este estudio científico. Ni siquiera es un estudio científico, solo un análisis realizado por un microbiólogo para una televisión local de Nuevo México. Y lo que desveló ese análisis es que en una barba hay bacterias, en concreto la bacteria entérica, inofensiva, que pueden vivir en el intestino o en las heces. La noticia, por lo goloso del titular, fue difundida en medios internacionales de prestigio. Su desmentido posterior, abanderado por una investigación del británico The Guardian, no tuvo tanta difusión.

- Un hombre demanda a su esposa en China por darle hijos feos

El bulo. Jian Feng solicitó el divorcio a su mujer por haberle dado los hijos más feos del mundo y además la denunció por haberle ocultado que su hermosa apariencia física era el resultado de gastarse 100.000 dólares en operaciones de cirugía estética. "Me casé con ella porque estaba enamorado, pero en cuanto nació nuestro primer hijo empezamos a tener problemas maritales”, afirmó Feng al diario Irish Times.

La realidad. Lo único cierto de la noticia es que existe un periódico llamado Irish Times. Todo lo demás forma parte de la ingeniosa campaña publicitaria de una clínica de cirugía estética taiwanesa que, con el lema "Solo tendrás que preocuparte por explicárselo a tus hijos", trataba de vender las bondades de su trabajo. El impacto fue tal que cientos de medios de todo el mundo se hicieron eco de una historia cuya veracidad nunca cuestionaron. Un gran éxito para la clínica, pero una ruina para su protagonista, Heidi Yea, que en una entrevista en la BBC declaró que ese bulo había arruinado su carrera de modelo.

- En España hay 445.568 políticos

El bulo. España es el país de Europa con más número de políticos, en concreto hay 445.568. El doble que en Italia y 300.000 más que en Alemania, que nos dobla en población.

La realidad. La noticia, difundida por un medio digital hoy desaparecido, no era demasiado rigurosa, consideraba políticos miembros de sindicatos y patronal o a cualquier empleado público que ejerciese funciones de coordinación en el ámbito de la sanidad, la educación o el empleo. Además, carecía de fuentes, a pesar de mencionar un presunto informe de tres asesores de la Presidencia del gobierno. Pero que la falsa noticia surgiese en un momento en el que la desafección política estaba en su momento álgido (el CIS lo señalaba como uno de los principales problemas del país para el 22 % de la población) y que famosos con miles de seguidores como Pérez-Reverte o Carmen Lomana la difundiesen hizo que hasta medios convencionales la diesen por válida.

Alemania tiene 80 millones de fulanos y 150.000 políticos. España, 47 millones y 445.000 políticos. Sin contar asesores,cómplices y colegas. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 15 de julio de 2012

España tiene 400.000. Políticos que mantenemos nosotros. Inútiles que solo sabes malversar el dinero y dejar el País en ruina — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 5 de septiembre de 2012

- El mensaje inspirador de Meryl Streep

El bulo. “Ya no tengo paciencia para algunas cosas, no porque me haya vuelto arrogante, sino simplemente porque llegué a un punto de mi vida en que no me apetece perder más tiempo con aquello que me desagrada o hiere.” Así empieza una larga e inspiradora reflexión de la actriz Meryl Streep.

La realidad. El verdadero autor de estas palabras es el escritor portugués José Micard Teixeira. Una bloguera rumana fue la causante del malentendido que llevó a miles de internautas a atribuir el texto a la ganadora de tres Oscars, ocho Globos de Oro, tres Emmy, dos Bafta y un premio de interpretación en Cannes. Meryl Streep no fue la primera celebridad a la que se le atribuyen textos “inspiradores”: de Gabriel García Márquez circuló una carta de despedida que nunca escribió y José Luis Sampedro jamás estuvo detrás de aquel escrito que empezaba con las palabras: “Querido señor presidente: es usted un hijo de puta”.

- Sergio Ramos aprobó la ESO con 27 años

El bulo. Sergio Ramos completó sus estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria en 2014, a la edad de 27 años. Ese año aprobó su última asignatura pendiente, Biología y Geología, en el colegio madrileño Nuestra Señora de la Consolación.

La realidad. La noticia surgió de una web satírica y acabó llegando a la sección de deportes de los informativos nacionales. Nunca ha trascendido el nivel de estudios de Sergio Ramos, pero el primer medio serio que publicó la noticia y fue citado como fuente por todos los que la reprodujeron se vio obligado a publicar una rectificación en la que se disculpaba por no haber verificado la noticia.

