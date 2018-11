Meg Ryan se compromete con John Mellencamp, un rockero de 67 años

Después de siete años juntos y de diversos matrimonios, Meg Ryan y John Mellencamp se casan. Así lo ha anunciado la intérprete de Cuando Harry encontró a Sally o City of Angels en su cuenta de Instagram, donde ha querido dar el anuncio tal y como es ella: de forma original y sin llamar demasiado la atención.

"¡Prometidos!", escribía como único mensaje Ryan junto a un dibujo a lapiz de la pareja sobre lo que parece un mantel o una servilleta de papel. No hay más datos: ni fecha, ni lugar, ni mucho menos asistentes a la celebración. De hecho, ya es todo un paso que la actriz y directora dé datos de su vida en pareja en redes sociales: hasta ahora, en ellas no había ni rastro de su ahora prometido.

Porque aunque Meg Ryan es una figura mundialmente conocida con medio centenar de películas en su haber y tres nominaciones a los Globos de oro, Mellencamp no se queda atrás en su campo, la música. Cantante, guitarrista y compositor, este rockero de 67 años nacido en Indiana empezó a triunfar a principios de los años ochenta (primero bajo el nombre de John Cougar) gracias a temas muy populares en Estados Unidos como Pink Houses, Jack&Diane, Hurts So Good. Su vida profesional ha sido larga y fructífera, con dos docenas de álbumes en el mercado, numerosas giras, un premio Grammy y otras 12 nominaciones, e incluso con algunos papeles en el cine y una incursión no del todo bien parada en la dirección. Pero su vida personal también ha sido escrutada por los medios, puesto que es un personaje muy popular en su país. A lo largo de su carrera ha criticado a Ronald Reagan y a George W. Bush y ha apoyado públicamente a Obama (tocó en su ceremonia de toma de posesión, en enero de 2009, en Washington) y ha apoyado el matrimonio homosexual.

ENGAGED!

Cuando tenía 17 años, a finales de los años sesenta, Mellencamp se fugó de casa con la que entonces era su novia, Priscilla Esterline. Ella estaba embarazada y juntos tuvieron una hija, Michelle. Estuvieron casados desde 1970 a 1981. Ese mismo año volvió a casarse, con Victoria Granucci, con quien tuvo dos hijas, Teddi (muy conocida en EE UU por participar en un reality show sobre mujeres ricas) y Justice. El propio Mellencamp ha confesado en alguna entrevista que le fue infiel a Granucci durante sus giras. "Una vez que has cometido los bastantes fallos, entiendes cuales son las penas que hay que pagar. Entonces tenía lo mejor de los dos mundos: una casa en Indiana, dos niñas preciosas, una mujer estupenda, el pack completo. Pero cuando estaba de gira seguía teniendo 19 años. Y Vicky se cansó, no puedo culparla. Así que perdí a las niñas. Y pensé: 'Pero tío, ¿qué has hecho?", contaba en Entertainment Weekly. Se separaron en 1989 y ahora, años después, Granucci y Mellencamp guardan una buena relación.

En 1992, el músico volvió a casarse, esta vez con la modelo Elaine Irwin, que había desfilado para Victoria's Secret o Calvin Klein y que protagonizó la portada de uno de sus discos, Whenever We Wanted. Ella tenía 23 años y él 31. La pareja se separó en 2010, después de 18 años y de dos hijos en común, Hud y Speck. Ella se volvió a comprometer y tuvo otra hija en 2013.

Poco después de su divorcio con Elaine Irwin, Mellencamp empezó a salir con Meg Ryan. Tras tres años juntos, rompieron en verano de 2014 y, aunque volvieron a juntarse, rompieron otra vez en verano de 2015. Poco después se supo que Mellencamp había empezado a salir con la exmodelo Christie Brinkley, con quien estuvo aproximadamente un año, hasta verano de 2016. Poco después retomó su relación con Ryan: se les volvió a ver juntos en julio de 2017. Ahora han anunciado su compromiso, en el que sería el cuarto matrimonio para el músico y el segundo para la actriz.

Elaine Irwin junto a John Mellencamp en la portada de su disco 'Whenever We Wanted'.

Ryan también ha tenido una vida privada bastante mediática. Estuvo casada con el también actor Dennis Quaid, al que conoció en un rodaje en 1988. La pareja se casó en febrero de 1991 y se separó una década después, en junio de 2001, entre intensos rumores de un romance por parte de Ryan con su entonces compañero de reparto en Prueba de vida, Russell Crowe. La pareja tuvo un hijo en 1992, Jack, que también ha arrancado su carrera como actor. Tras su separación, Meg Ryan tuvo otra hija, Daisy, que ahora tiene 13 años.

Hace pocos meses Quaid, de 64 años, explicaba que el matrimonio con Ryan fue "exitoso", pero que le había superado debido a la enorme popularidad de la actriz. También habló de su adicción a las drogas: "En los ochenta estuve consumiendo cocaína básicamente a diario", relata. "Pasé muchas, muchas noches gritándole a Dios que por favor apartara eso de mí, que nunca volvería a hacerlo porque sólo me quedaba una hora para irme a trabajar".