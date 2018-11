2

Mary y la banda, en las carreras

En esta imagen de septiembre de 1976, Mary (la segunda por la izquierda) comparte gradas con todo el grupo Queen durante la presentación del disco 'A day at the races'. Muy consecuentemente, lo presentaron en un recinto de competición de caballos en Surrey. Al fondo de la imagen, con su inconfundible mata de pelo rizado, está Bryan May (al lado, de pie, está el bajista de Queen, John Deacon, leyendo el programa de las carreras), con el que Austin salió antes de iniciar una relación más formal y duradera con Mercury. Esta relación la confirmó el propio Brian May en 2017, cuando se anunció que la actriz Lucy Boynton daría vida a Austin en la película 'Bohemian Rhapsody'.