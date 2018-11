Las mejores ofertas de la semana en Amazon, eBay, AliExpress y otras tiendas ‘online’ (9 de noviembre)

Con el paso de los años, noviembre se identifica cada vez más como el mes de las grandes ofertas gracias al Black Friday. La campaña de origen estadounidense cumple su séptima edición en España y se celebra el viernes 23 de noviembre.

No obstante, el último evento incorporado en el calendario comercial de este mes no es el famoso viernes negro —a pesar de que tan sólo cumplirá su séptima edición en el territorio nacional—, sino el Singles’ Day (o Día del Soltero, en español), que tiene lugar cada 11 de noviembre para rendir homenaje a todas aquellas personas que no tienen pareja. Tiene su origen en China y, con el paso de las ediciones, se ha convertido en el día de mayor consumo por Internet del año en el país asiático. Desde hace varios años, muchos países lo han incorporado como una campaña importante en el calendario del comercio electrónico (tanto es así, que se ha acabado denominando como el Día mundial de la compra o del shopping en diferentes plataformas de venta online) en la que se lanzan ofertas enfocadas en productos para hacerse un regalo a uno mismo.

En España, con el propósito de adelantarse y diferenciarse del vendaval de rebajas que llegarán durante el Black Friday y el posterior Cyber Monday —un evento de descuentos exclusivo para compras por Internet que se celebra el lunes 26 de noviembre—, son varias las tiendas online que contarán con ofertas especiales en su catálogo con motivo del Singles’ Day. A la campaña se han sumado ya plataformas como eBay —con hasta un 60% menos en tecnología, decoración, moda y juguetes en una campaña que han llamado Día mundial de la compra— o Worten —con una variedad de ofertas en tecnología y electrodomésticos—. Además, en el evento no podía faltar la presencia la cadena de venta de productos chinos por Internet más grande del mundo, AliExpress, que a partir del 11 de noviembre ofrecerá en su Día mundial del shopping miles de descuentos en categorías como electrónica, móviles, moda, deporte, electrodomésticos, bricolaje o belleza.

En EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 15 artículos pertenecientes a las categorías de tecnología, hogar, salud, moda y belleza, y bebés y niños, con algunos de los mejores descuentos de la semana, entre el 20 y el 68%. Incluimos algunas de las ofertas del Día mundial de la compra y Singles’ Day de eBay y Worten, respectivamente, que ya han habilitado las rebajas en sus sitios, así como las de AliExpress, que se activarán el domingo 11 de noviembre, por lo que los descuentos de esta tienda incluidos en la siguiente selección estarán disponibles a partir de ese momento.

TECNOLOGÍA

Memoria micro SD de 128GB Samsung Evo Plus. Disfruta inmortalizando tus recuerdos con esta tarjeta que tiene un espacio más que suficiente para guardarlos gracias a su capacidad de 128 Gigabytes (GB) de almacenamiento. Tiene una velocidad de transferencia de hasta 100 Megabytes (MB) por segundo y, además, está cubierta con un revestimiento para protegerla del agua, los rayos X y las temperaturas extremas. Encuéntrala al mejor precio en Amazon (28,92 euros), donde la oferta es mejor que en tiendas como eBay (33,50 euros), Media Markt (37,69 euros) o la web del fabricante (58 euros). 68% de descuento, ahorra 60 euros.

Compra por 26,90€ en Amazon

Smart TV LED 4K Samsung NU7092. Gracias a una pantalla de gran tamaño (50 pulgadas), su resolución 4K UHD y la tecnología HDR10+, no perderás ni un solo detalle de tus películas, series o deportes favoritos. Incluso en escenas muy brillantes u oscuras, podrás notar una mejor nitidez y unos colores más precisos y realistas. Además, viene preparado para utilizar la plataforma de videojuegos Steam, con la que podrás disfrutar de los mejores títulos del mundo gamer. Ebay tiene actualmente la mejor oferta (379,99 euros) en comparación con tiendas como Amazon (434,90 euros), Privalia (469,99 euros) o Pc Componentes (479 euros). 24% de descuento, ahorra 120 euros.

Compra por 379,99€ en eBay

Portátil Apple MacBook Air de 13 pulgadas. Con un máximo de 12 horas de autonomía, el MacBook Air es el portátil más delgado y ligero de Apple: 1,7 centímetros de grosor y 1,35 kilogramos de peso. Cuenta con un procesador Intel Core i5 de quinta generación con tarjeta gráfica Intel HD Graphics 6000 para realizar cualquiera tarea. La unidad de almacenamiento sólida, de 128GB, permite abrir archivos y aplicaciones muy rápido. Encuéntralo en Worten por 895 euros, un precio inferior que el que ofrecen cadenas como Media Markt (979 euros), FNAC (899 euros) o la Apple Store (1.105 euros). 20% de descuento, ahorra 204 euros.

Compra por 895€ en Worten

Smartphone BQ Aquaris X2 Pro. Vive la experiencia Android con este móvil BQ con Android One, que ofrece una interfaz limpia sin personalización por parte de ninguna marca. Además, este servicio te permite actualizar el sistema operativo antes que nadie en cada nueva versión. El terminal está fabricado en cristal y aluminio, lo que le aporta un diseño innovador y una gran fortaleza, sumado a su protección de Gorrilla Glass. La pantalla tiene un tamaño de 5,65 pulgadas y resolución Full HD+. Incluye doble cámara trasera, de 12 y 5 megapíxeles, para obtener grandes retratos y enfoques. Aprovecha la oferta del Día mundial del shopping en AliExpress, donde su precio de 288,72 euros es inferior al de tiendas como Pc Componentes (347,33 euros), Media Markt (349 euros) o Phone House (351 euros). 24% de descuento (se aplica a partir del 11 de noviembre), ahorra 91 euros.

Compra por 288,72€ en AliExpress

Consola Xbox One S Starter Bundle. Con este pack de Xbox One S podrás disfrutar de tus juegos en resolución 4K, el gran rango dinámico de contrastes y colores de la tecnología HDR y el sonido envolvente del certificado Dolby Atmos. Además, podrás disfrutar de tres meses del Xbox Game Pass, que te permite acceder a una biblioteca de más de 100 títulos en línea, más otros tres meses de la membresía Xbox Live Gold, para poder jugar con tus amigos en la gran red multijugador de Microsoft. Este es otro de los productos en oferta en el Día mundial del shopping de AliExpress, durante el que tendrá un precio de 254,77 euros, inferior al de tiendas como Fnac (299,99 euros), Amazon (276,51 euros) y la web del fabricante (299,99 euros). 27% de descuento (se aplica a partir del 11 de noviembre), ahorra 95 euros.

Compra por 254,77€ en AliExpress

HOGAR

Cafetera Nescafé Dolce Gusto Krups Piccolo. Si tienes poco espacio en tu cocina, además de poco tiempo durante el día, pero te gusta disfrutar de un buen café, esta pequeña cafetera para cápsulas es una buena alternativa. Tiene dos formas de funcionamiento: uno con el que, tras colocar la cápsula de tu sabor favorito de café, simplemente hay que presionar un botón; y, un segundo modo, que permite configurar manualmente las cualidades de la bebida para que quede justo como te gusta. Su precio en eBay (35,95 euros) es el más bajo en comparación con tiendas como Fnac (40,88 euros) o Pc Componentes (59,99 euros). 35% de descuento, ahorra 20 euros.

Compra por 35,95€ en eBay

Olla de cocción lenta Crock-Pot SCV400RD-050. Para preparar una buena comida con poco tiempo, pocas alternativas son tan buenas como las ollas de cocción lenta. Este modelo de 3,5 litros, de la marca Crock-Pot, tan solo requiere que deposites los ingredientes frescos en su interior y girar su dial para que comience a funcionar. Esto, sumado a sus dos ajustes de calor, permite obtener excelentes resultados de cocción y comidas nutritivas con un mínimo esfuerzo. Hazte con ella en eBay por 29,99 euros, plataforma de venta online que ofrece mejor precio que tiendas como Media Markt (45,99 euros) o Planeta Huerto (35,99 euros). 36% de descuento, ahorra 17 euros.

Compra por 29,99€ en eBay

Paraguas automático Xiaomi. En estos días de lluvia, hay pocas cosas tan imprescindibles como un paraguas. Pero es curioso cómo, rodeados de tecnología, seguimos usando los mismos mecanismos para abrir y cerrar los paraguas. Eso se acabó con este modelo de Xiaomi, que cuenta con un sistema de apertura y cierre automáticos, con tan sólo presionar un botón. Además, está fabricado con un tejido de alta densidad que consigue repeler el agua y evita que se empape la tela. Por último, cuenta con un revestimiento que protege de los rayos UV para los días de mucho sol. GearBest tiene la mejor oferta (22,02 euros), mejor que el precio que ofrecen tiendas online como Amazon (30,50 euros) o MovilPlaza (29,50 euros). 41% de descuento, ahorra 15 euros.

Compra por 22,02€ en GearBest

SALUD

Almohadilla eléctrica para lumbar Bosch. Alivia los dolores más comunes de la región lumbar con esta almohadilla, que proporciona calor para mantener la zona sana y activa. Tiene la forma ideal para acoplarse con comodidad a esa parte del cuerpo y un sistema de calentamiento rápido, con tres niveles de temperatura, para poder sentir el alivio casi de inmediato. Distribuye de manera homogénea el calor por toda la zona y cuenta con un sistema de apagado automático una vez se llega a los 90 minutos para mayor seguridad. En Amazon tiene un precio de 26,99 euros, menor al de Carrefour (39,44 euros), eBay (43,92 euros) o Fnac (34,06 euros). 52% de descuento, ahorra 29 euros.

Compra por 26,99€ en Amazon

Báscula inteligente Xiaomi Mi Body Composition Scale. En pocas palabras, esta báscula te ayudará a conocerte mejor. Y es que además de la función básica de proporcionarte tu peso corporal, también ofrece otras nueve estadísticas de la composición de tu cuerpo, como son: masa muscular, índice de masa corporal, masa ósea, grasa corporal, grasa visceral, metabolismo basal, puntuación corporal y agua. Además, sincroniza estos datos con la aplicación Mi Fit, de Xiaomi, para llevar un control de tus registros. Encuéntrala entre las ofertas del Día mundial del shopping de AliExpress por 24,99 euros, un precio inferior al de Amazon (29,99 euros), Pc Componentes (29,99 euros), Fnac (34,90 euros) o la web del fabricante (34,99 euros). 30% de descuento (se aplica a partir del 11 de noviembre), ahorra 10 euros.

Compra por 24,99€ en AliExpress

MODA Y BELLEZA

Billabong Cold Escape Jersey. Frío, lluvia, invierno… Si todavía no has tienes el armario con toda tu ropa de invierno o te falta alguna prenda, esta sudadera para mujer de Billabong te resguardará del frío. Está hecha de jacquard de algodón y poliéster, tiene un corte clásico y su tejido es de punto acanalado en el dobladillo. Cómprala en Amazon por 60,27 euros, un mejor precio que en tiendas online como Spartoo, eBay o que en la web del fabricante (en todas se vende por 80 euros). 25% de descuento en talla x-small, ahorra 19,73 euros.

Compra desde 60,27€ en Amazon

Tratamiento antiedad Silk`n FaceTite. Dispositivo antienvejecimiento que regenera la piel reparando las fibras de colágeno y elastina de la piel, y refuerza las cápsulas cutáneas más profundas. Consigue que las arrugas y las líneas se reduzcan y se realcen los contornos de la cara, así como consigue que las manchas solares y de la edad desaparezcan. ¿Cómo funciona? Gracias a tres fuentes de energía (bipolar RF, lumínica LED y térmica IR) se unen para dar calor a todas las capas celulares (máximo de 43 grados centígrados y hasta 50ºC en las capas más profundas). Amazon España tiene la mejor oferta (138 euros), un precio por debajo del de Media Markt (199 euros), eBay (189 euros) o de la propia página web del fabricante (229 euros). 31% de descuento, ahorra 61 euros.

Compra por 138€ en Amazon

BEBÉS Y NIÑOS

Barrera de cama abatible Jané de 90 cm. Mantén a tu bebé seguro en su cama con esta barrera que mide 90 centímetros (cm) de largo y 49 cm de alto. Gracias a sus juntas laterales, la barrera se abre fácilmente para llegar a la cama y para un uso más práctico, como poder tener la cama sin quitar la barra de fijación del marco. Además, puede plegarse para almacenarlo sin dificultades. Dispone de bordes acolchados para proteger al niño de posibles golpes mientras duerme o juega. Encuéntrala al mejor precio en Amazon y Bebitus (21,14 euros), en comparación con tiendas como MiFarma (22,87 euros) o eBay (26 euros). 36% de descuento, ahorra 11,85 euros.

Compra por 21,14€ en Amazon

Patinete eléctrico Nilox Doc Light. Diseñado para jóvenes y niños, este scooter proporciona la máxima seguridad y confort gracias a sus agarres suaves, su amplia plataforma antideslizante y su freno trasero con diseño ergonómico, además de un color vivo que lo hace visible aún con poca luz. Para hacerlo funcionar, simplemente hay que presionar el botón ubicado en la plataforma y dar un ligero empujón. Soporta un peso de 50 kilogramos. Encuéntralo al mejor precio en Worten (99,99 euros), inferior al de tiendas online como Pc Componentes y Amazon (159 euros), o la web del fabricante (179 euros). 34% de descuento, ahorra 50 euros.

Compra por 99,99€ en Worten

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B Star Wars. El modelo Stages Power de Oral-B es perfecto para los niños porque, además de su diseño con ilustraciones de Star Wars, tiene un mecanismo que rota y oscila para ofrecer una limpieza superior que los cepillos comunes. Los filamentos del cabezal son extrasuaves, para que los niños se cepillen en profundidad sin ninguna molestia, y puede sincronizarse con la app Disney MagicTimer, que ofrece recompensas por un mayor tiempo de cepillado. Su batería puede durar hasta cinco días con una sola carga. Está recomendado para niños mayores de tres años. Este modelo es una de las ofertas del Día mundial del shopping en AliExpress, donde se oferta por 18,73 euros, un precio inferior al de Amazon (19,57 euros), Media Markt (29,95 euros) o Pc Componentes (29,99 euros). 33% de descuento (se aplica a partir del 11 de noviembre), ahorra 9 euros.

Compra por 18,73€ en AliExpress

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de noviembre de 2018.

