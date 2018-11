5

En el vientre de la Roca

A Joseph Sánchez, investigador de 'En el vientre de la roca', primera novela de Jerónimo Andreu (Cádiz, 1981), lo echaron de la policía, pero el Chief Minister de Gibraltar, de quien fue jefe de guardaespaldas, no duda en encomendarle una misión confidencial: encontrar a la hija de un alto funcionario del Foreign Office. Se la ha tragado la tierra en La Línea. El padre, quizá futuro miembro del Gobierno británico, no quiere que la policía intervenga. La niña, de 21 años, frecuenta las drogas prohibidas, clase A y clase B. Pero aquí no sólo se trata con drogas: se venden al por mayor millones de datos digitalizados, información sobre cuentas en paraísos fiscales.