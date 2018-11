Continúan los problemas por la herencia de Chiquito de la Calzada

El próximo domingo se cumple un año de la muerte de Chiquito de la Calzada. El 11 de noviembre de 2017 el humorista malagueño, cuyo nombre era Gregorio Sánchez, fallecía a los 85 años por las complicaciones surgidas al tratarse una angina de pecho en el Hospital Regional de Málaga. Su marcha generó un vacío en el corazón de sus allegados, pero también en el de toda esa generación que modificó su manera de hablar al ritmo que dictaba Chiquito y empezó a usar un vocabulario inventado que hoy sigue vigente. Pero con su muerte también nació un problema, el de su herencia, que aún hoy sigue creando conflictos familiares.

El último capítulo ha estado protagonizado por su hermano, Tomás Sánchez, que todavía no ha olvidado el desplante que le supuso conocer los detalles de la herencia: Chiquito dejaba como heredera universal a su sobrina, Dolores Arjona. La noticia no fue bien acogida por el resto de la familia y ese sentimiento sigue coleando. Este martes, Sánchez mostraba su enfado en Sálvame, quejándose de que no siempre puede ir a los homenajes que se celebran en honor de su hermano y preguntándose "¿Tiene que ir ella siempre?". "No puedo estar de acuerdo en que ella se lo quiera llevar todo", comentaba en el programa de Mediaset. "Que no me busquen la boca porque me van a encontrar", añadía. Este diario se ha puesto en contacto con Arjona, la sobrina afectada, pero ha preferido no hacer declaraciones sobre la cuestión y ha pedido respeto para su tío, para que nadie genere más polémicas.

A pesar de un largo matrimonio que duró más de cinco décadas, Gregorio y Pepita no tuvieron hijos. Y, debido a la gran y estrecha relación que mantuvo con su sobrina, Chiquito la nombró heredera universal de su patrimonio, entre el que destaca un piso ubicado en el malagueño Paseo Marítimo Antonio Machado, en la barriada de Huelin y cerca de la playa.

El programa televisivo también especuló con que Tomás se había quedado indebidamente la medalla de la Ciudad de Málaga, otorgada al humorista a finales de octubre por la corporación municipal a petición popular. En aquel acto, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Málaga, quien recogió la distinción fue Gonzalo Rojo, presidente de la peña flamenca Juan Breva. El alcalde, Francisco de la Torre, le explicó que la idea era que la medalla se pudiera exponer en el museo flamenco que la peña tiene en el centro de Málaga. Y así lo aceptó. Sin embargo, habló con Tomás para cedérsela "unos días, solo para que pudiera verla toda la familia". Y, lejos de echar leña al fuego, Rojo quiso dejar claro ayer que la medalla ya se encuentra en la sede de la asociación y que se expondrá "mañana o pasado" en el Museo Flamenco.

En febrero, la Junta de Andalucía también rendía homenaje a Chiquito de la Calzada otorgándole la Medalla de Andalucía a título póstumo, que la familia decidió donar a la Cofradía del Cautivo, con sede en el barrio de La Trinidad. Allí nació Gregorio, en el número 23 de la calle Calzada de la Trinidad. Como gesto de agradecimiento, la Virgen María Santísima de la Trinidad la lució durante la procesión del pasado Lunes Santo.

Este próximo domingo, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, el programa Imprescindibles, de La 2, emitirá un trabajo sobre el cantaor y humorista y su impacto en la sociedad (basta recordar que hasta La Casa del Rey, en su cuenta oficial de Twitter, lo describió como “hombre bueno, entrañable, genial, artista de todos”). El documental cuenta con la participación de Andreu Buenafuente, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y José Mercé, entre otros. Y parte de la grabación se realizó en Málaga, donde a mediados del pasado mes de septiembre se organizó el Chiquito's day para que cualquier persona pudiera celebrar su figura desde un escenario y a través de diferentes disciplinas artísticas. Entre el público se encontraban aquel día Tomás Sánchez y Dolores Arjona, quizás una de las últimas veces que ambos han coincidido en un acto de homenaje a Chiquito de la Calzada.