Rappel resuelve el futuro de Julián Contreras

Julián Contreras no ha perdido la compostura en unos meses críticos en su vida, pero pidió respeto para su situación después de que a finales de septiembre se conociera que le habían echado de la casa en la que vivía con su padre por impago del alquiler. “Al dolor que me ha generado mi injusta y delicada situación he tenido que sumar toda clase de burlas, reproches y humillaciones”, dijo en un comunicado que emitió a finales de octubre presionado por lo que calificaba como las “graves difamaciones” emitidas por un programa de televisión de sobremesa. Se refería a comentarios en los que los colaboradores de dicho programa afirmaban que él y su padre solían alquilar sistemáticamente viviendas de las que pagaban el primer mes para después atrincherarse en ellas hasta que les echaba un juzgado.

Esas afirmaciones que Contreras calificaba de difamatorias fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia del hijo menor de Carmina Ordóñez –hermano por parte de madre de los toreros Francisco y Cayetano Rivera–, un hombre habitualmente tranquilo que ha vivido graves vicisitudes a lo largo de su vida. “Siempre he sido e intentaré ser comprensivo (…), pero creo que sería muy acertada y conveniente una reflexión general sobre los límites que se están alcanzando, y el daño irreparable que se puede ocasionar en la vida de una persona”, continuaba en su escrito, en el que además se quejaba de tenerse que enfrentar a tantos obstáculos cuando lo único que quería era “prosperar, empezar de nuevo y superar situaciones del pasado tan limitantes como las que he vivido”.

Pocos días antes había contado que además de no tener dónde vivir, sus ingresos se limitaban a 160 euros al mes, que su padre se estaba quedando ciego y que había pasado hambre, había vivido sin luz, sin agua, sin gas… Su único trabajo conocido es una colaboración mensual con el programa de TVE Corazón, en una sección en la que se enfrenta a un reto y que se titula Atrévete con Julián.

Ahora, uno de los grandes amigos de su madre parece haber acudido en su ayuda en uno de los peores momentos de su vida, y le ha conseguido un trabajo en un centro de ocio de Móstoles que al menos le permite pagar el alquiler de una casa situada muy cerca.

Su valedor ha sido Rappel. El vidente y Julián Contreras coincidieron en la misma edición de Gran Hermano VIP y, desde entonces, han continuado con una relación que ya venía de atrás, ya que Rappel era uno de los asistentes habituales en las fiestas y reuniones que también frecuentaba Carmina Ordóñez, la madre de Julián, a quien se encontró muerta en la bañera de su casa el 23 de julio de 2004, a los 49 años. Aunque a fecha de hoy siguen sin conocerse las causas exactas porque sus hijos quisieron que los resultados de la autopsia fueran confidenciales, se especuló con su propensión a las drogas como uno de los posibles motivos.

Julián trabajará tres días a la semana, viernes, sábado y domingo, como relaciones públicas y director de Comunicación. Un sueldo, que sin permitirle excesos, aliviará su perentoria situación al menos temporalmente. Contreras que públicamente ha manifestado que le resulta “imposible explicar su compleja situación”, ha escrito varios libros y emprendido distintos negocios, todos ellos fallidos y causa, en parte, de su ruina económica. También ha pasado por una larga depresión que asegura haber superado y que fue la base de su último libro, Julián Contreras. Cuando el fracaso es un éxito, publicado el pasado mes de abril.

Su misma portada resumía el contenido de la obra, ya que un subtítulo rezaba: "Cómo me reconstruí tras arruinarme y pensar en el suicidio". Una situación que esconde la dualidad en la que ha vivido desde niño, la fama que a ojos de la mayoría le pinta como un niño malcriado, y la crudeza de un hombre joven que se ha tenido que enfrentar a las adicciones y prematura muerte de su madre, al fracaso económico de su padre y a sus propias miserias, incluida la adicción a los medicamentos.

Quien a estas alturas se esté preguntando dónde están sus famosos hermanos en estos momentos, deben saber que la muerte de su madre y cómo cada uno de ellos se ocupó de ella en sus últimos años de vida provocó que se distanciaran. Aunque el broche definitivo de su desencuentro fue la rapidez con la que Julián Contreras y su padre abandonaron la boda de Cayetano Rivera con Eva González para contar en un plató de televisión que habían sido tratados como si no fueran invitados de segunda en su propia familia. Sea como sea, Julián ha reconocido su error y él mismo ha dicho que comprende las razones de Fran y Cayetano Rivera: “No tengo nada que reprocharles. Mis hermanos están dolidos conmigo. Quiero tener con ellos una conversación para pedirles perdón”.