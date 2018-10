Julián Contreras exige “respeto, tacto y humanidad” por su situación económica

Julián Contreras, el más joven de los tres hijos de la difunta Carmina Ordóñez, vive una de sus épocas más complicadas. Aunque acaba de estrenar un espacio en Televisión Española y su trayectoria profesional parece remontar, la personal pasa una etapa negra: no se habla con sus hermanos, los mediáticos toreros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, y a finales de septiembre se conoció que a él y a su padre les habían echado de su casa tras meses de retraso en el pago del alquiler.

Él mismo ya rompió su silencio tras la publicación del supuesto desahucio y aunque no negó la noticia, tampoco quiso dar muchos detalles, pero los pocos que concedió resultaron alarmantes: vicía con apenas 160 euros al mes y tenía todas sus pertenencias en tres maletas. en ese momento que su situación económica era delicada, no quería dar más datos al respecto. "Me siento en exclusión social. Llevo dos años en concurso de acreedores. Vivo con 160 euros al mes. Uno cree que esto solo le pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua, sin gas... Te dejan sin margen y te vas ahogando", y afirmó entonces: "Si me meten en [la cárcel de] Soto del Real, viviría mejor. Por lo menos tendría asegurada la comida".

Ahora el hijo de Carmina Ordóñez ha decidido enviar un comunicado en el que aclara esta polémica a través de Lacaci & Delgado Abogados y se defiende de las últimas informaciones vertidas. "En el transcurso de las últimas semanas, he presenciado con gran tristeza y decepción como, una vez más, se ha hecho de la información no veraz y difamatoria, una verdad absoluta. Y como esta se propaga con mayor velocidad de lo que arde la pólvora, sin haberse contrastado ni investigado, lo más mínimo, en las graves acusaciones vertidas contra mi persona", declara Contreras en un comunicado en el que intenta llegar a un acuerdo y apelar al derecho al honor antes de tener que emprender acciones legales.

Dispuesto a defenderse contra dichas acusaciones continúa: "Al dolor que me ha generado mi injusta y delicada situación he tenido que sumar toda clase de burlas, reproches y humillaciones, teniendo su punto más álgido a raíz de las graves difamaciones vertidas en uno de los programas de sobremesa. En dicho programa nos atribuían (a mí y a mi padre) unos hechos rotundamente falsos, entre otros, los consistentes en llevar a cabo como modus operandi el alquiler de viviendas, pagando el primer mes, sin pagar el resto de las mensualidades", sentencia el colaborador de Corazón De, el programa de TVE conducido por Anne Igartiburu.

"Siempre he sido e intentaré ser comprensivo con todo lo que ocurre en los medios de comunicación, entendiéndolo como parte del espectáculo, aunque en muchas ocasiones no esté de acuerdo con ello. Pero creo que sería muy acertada y conveniente una reflexión general sobre los límites que se están alcanzando, y el daño irreparable que se puede ocasionar a la vida de una persona. Nunca nadie tuvo que enfrentarse a tantos obstáculos cuando lo único que quiere es prosperar, empezar de nuevo y superar situaciones del pasado tan limitantes como las que he vivido. Ante la imposibilidad de explicar mi compleja situación, apelo al respeto, tacto y humanidad que todos merecemos", reflexiona y solicita Julián Contreras.