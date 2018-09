Julián Contreras y su padre, desahuciados de su casa

Julián Contreras Ordóñez no está pasando por su mejor momento. A pesar de que el pequeño de los hermanos Ordóñez acaba de comenzar un nuevo trabajo en televisión, como uno de los colaboradores de Anne Igartiburu en el programa Corazón, la situación que vive junto a su padre, Julián Contreras, no parece mejorar. Según publica la revista Semana, padre e hijo acaban de ser desalojados de su piso porque llevaban meses sin pagar el alquiler y, este viernes, han recibido la notificación del juez con la orden de desahucio.

No es la primera vez que padre e hijo viven esta situación. Como señala la publicación, en otra ocasión anterior lograron salvar su desahucio abonando la deuda en el último momento.

Paradójicamente, este palo llega en una época de celebración laboral para Contreras hijo, que acaba de fichar para trabajar de colaborador en la televisión. En el programa Corazón coincide con su cuñada, Lourdes Montes, diseñadora y esposa del diestro Francisco Rivera, y también con la actriz y modelo venezolana y esposa de David Bisbal, Rosanna Zanetti. La relación entre la familia Contreras y los Rivera Ordóñez es nula, según reconoció el propio Julián en la rueda de prensa de la presentación del nuevo formato. “Esto es trabajo. Me ha hecho ilusión verla. Y si no hubiera sido por esto, probablemente no habríamos coincidido ni ahora ni en años”, aseguró el hijo de Carmina Ordóñez.

Las rencillas entre los hermanos son ya habituales. Su relación se acerca y se aleja según sople el viento. Ocurrió primero con Kiko Rivera y ocurre ahora con Julián Contreras. En julio de este año, el programa de TVE Lazos de Sangre, tuvo como protagonista a la familia Rivera Ordóñez. Aunque no desveló ningún secreto, puso sobre la mesa todos los entresijos de esta saga familiar, con nombres tan famosos en el panorama patrio como el torero Francisco Rivera Paquirri, Carmina Ordóñez, Isabel Pantoja, Fran, Cayetano y Kiko Rivera, Eugenia Martínez de Irujo, hija de la fallecida duquesa de Alba, o la presentadora Eva González.

Montes y Rivera están casados desde hace cinco años y esperan para finales de año su segundo hijo en común. Francisco tiene también a Cayetana, fruto de su matrimonio con Cayetana Martínez de Irujo, que este año ha cumplido la mayoría de edad y ha anunciado que dejará de vivir con su madre para mudarse a casa de su padre.

Julián, es el hermano por parte de madre que menos suerte ha tenido. Vivió junto a Carmina Ordoñez durante sus últimos años y alguna vez ha deslizado palabras que hacen entender que se sintió abandonado por sus hermanos mayores en momentos duros, en los que las adicciones de su madre pudieron llegar a sobrepasarle. Después ha pasado por situaciones propias de depresión, negocios fallidos y problemas económicos. Una situación en la que su padre, Julián Contreras, quien fue el segundo marido de Carmina Ordoñez entre 1984 y 1994 y vivió días de vino y rosas junto a ella tanto en Sevilla como cuando establecieron su casa en Marruecos, tampoco debe poderle ayudar mucho. Él siempre quiso ser cantante y grabar un disco pero la suerte no jugó en su bando y nunca se le ha conocido un trabajo muy concreto.