Santiago Segura hace llorar a Paz Vega

Los nervios están a flor de piel en Masterchef Celebrity, que este pasado domingo expulsaba a su noveno concursante y se quedaba con los cinco semifinalistas: Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo, Antonia Dell’Ate, Ona Carbonell y Paz Vega. Santiago Segura ha sido el último en despedirse de esta tercera edición del programa culinario con famosos y el cineasta ha tenido una salida agridulce.

Él mismo reconoce que no sabe perder, y el domingo lo demostró en pantalla, donde hizo llorar a Paz Vega con sus comentarios. El actor y director de películas como Torrente o Sin Rodeos se enfrentó a la fase de eliminación junto a sus compañeras Paz Vega y Ona Carbonell, con una de las recetas “más duras de la historia del programa”, como describieron los propios jueces Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera. La prueba consistía en replicar el postre que elaboró el chef Jordi Butrón, una esfera de chocolate blanco con una mousse de frambuesa. Un reto complicado, pues los concursantes tenían que seguir los 90 pasos a la perfección sin perder ni un minuto. Vega fue quien mejor lo hizo; Carbonell, aunque con varios fallos, se salvó; y Segura no consiguió realizar la esfera, el paso más importante porque era el más visual, por lo que se convirtió en el noveno expulsado.

Antes del veredicto final, un comentario de la actriz que se dio a conocer en 7 Vidas al cineasta sobre la elaboración de su plato hizo estallar al director. “Estás a lo mío y a lo tuyo, ¿quién mierda te ha pedido tu opinión?”. “Yo no digo nada”, respondió cortada Vega. “A un tío que está destruido le dices que lo ha hecho mal. Pero tía, ¡déjame tranquilo! ¿A ti quién te ha preguntado tu opinión? Con lo simpático que soy pero me ha salido el monstruo que llevo dentro”, continuó diciendo él mientras ella no pudo evitar las lágrimas. “Me parece que ha sido una reacción fuera de lugar”, dijo luego Vega en los totales a cámara.

Tras unos tensos minutos donde ninguno se dirigió la palabra, Segura reconoció su error y se disculpó ante la actriz, a quien se acercó a darle un abrazo. “La película sigue en pie, ¿no?”, bromeó Vega dando por zanjada la discusión. Por su parte, el cineasta se despidió del programa con su habitual humor: “Estoy deprimido, estoy totalmente acabado, me siento muy tonto. El programa nueve es la nada. No soy finalista ni semifinalista”, dijo ante la risa de sus compañeros y el jurado.