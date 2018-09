Antonia Dell'Atte: “Voy a demandar a los concursantes de ‘Masterchef’ por acoso”

Masterchef Celebrity se estrenó el pasado domingo con unos excelentes datos de audiencia —un share del 24,7%—, pero también arranca con polémica incluida. Antonia Dell´Atte, una de sus concursantes, ha anunciado en la revista Lecturas los problemas que, asegura, sufrió durante su paso por el programa. “Voy a demandar a los concursantes de Masterchef por acoso”. La modelo asegura que sufrió mobbing. "Yo he llorado como no he llorado en mi vida. ¡Ni con mi exmarido [Alessandro Lequio] he llorado tanto". Y añade: "Tengo ganas de ver el programa para contar la verdad porque yo digo las cosas a la cara. Ahora no sé lo que han dicho ellos de mí por detrás".

Este espacio se grabó antes de verano. Por el título de campeón compiten, además de la modelo italiana, Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo Carmen Lomana, Santiago Segura, María Castro, Óscar Higares, Dafne Fernández, Iván Massagué, Ona Carbonell, Xuso Jones, Paula Prendes y Jaime Nava, en un grupo muy diverso de rostros más o menos conocidos que incluye actores, deportistas, un torero y nombres varios del espectáculo y la farándula.El programa pone a prueba sus habilidades como chefs, pero también muestra otra cara de los famosos.

Dell´Atte sostiene que ha habido italianobofia entre sus compañeros. "Cuando me di cuenta de eso ya era tarde. Además, yo era la única italiana y he sabido que había un pacto entre ellos para que eliminaran a la más fuerte y esa era yo. Ha habido muchas puñaladas y Santiago Segura es el peor de todos".

Los concursante de este año de 'Masterchef Celebrity' GTRESONLINE

La concursante también tiene palabras de decepción para los tres jurados —Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nájera, Pepe Rodríguez—: "También pensaba que me querían, pero no se han portado bien. Han intentado hacerme putadas y las voy a poner en las redes sociales". Dell´Atte asegura que está viviendo un "gran shock, un gran trauma", tras su paso por el programa.

Durante la presentación del concurso varios de los participantes hablaron de su experiencia. Carmen Lomana destacó la “lección de humildad” que recibió. Aunque la mayoría de los participantes se prepararon antes de acudir al programa, ella no lo hizo. “Lo orgullosa que estaba porque había pelado seis cebollas…”, recuerda la presentadora Eva González. “Terminé el programa exhausta, agotada, no paré de trabajar. Cada día me levantaba a las 6.15 de la mañana”, remarca Lomana. “Como un obrero cualquiera, ¡qué vergüenza!”, bromeó Santiago Segura.