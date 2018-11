Antonia Dell'Atte, el regreso del huracán italiano

Antonia Dell’Atte, el huracán italiano, ha vuelto a la televisión de la mano de Master Chef y la ha vuelto a liar. Además de sus enfrentamientos con algunos de sus compañeros de concurso, la belleza que la convirtió en musa de Giorgio Armani en los años ochenta y su apasionado carácter han vuelto a ponerla de actualidad en España después de años prácticamente desaparecida.

Para quienes hayan descubierto ahora a Dell’Atte conviene establecer un antecedente básico: en España se hizo famosa no como modelo de Armani, que lo fue, sino como la esposa a la que Alessandro Lecquio engañó con Ana Obregón. Era principios de 1991 y durante varios años el triángulo formado por la explosiva mujer engañada y despechada, el atractivo marido italiano infiel y la amante española famosa llenó páginas de la prensa rosa y programas de televisión, con polígrafo de la verdad incluido. Pero hubo un momento en el que Antonia se retiró del primer plano y volvió a Italia para proteger la tranquilidad y la privacidad del único hijo que había tenido el matrimonio, Clemente, entonces un niño y ahora un hombre de 30 años de vive en Miami y trabaja en negocios de hostelería después de haber estudiado Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Antonia Dell’Atte pasó el pasado viernes por el programa Mi casa es la vuestra y dio detalles de una infancia complicada, de cómo ha sido su vida durante estos años y de cómo se enteró de que su marido le era infiel con Ana Obregón.

Un padre violento. “Mi padre era guapísimo, yo me parezco mucho a él”, afirmó Dell’Atte, “pero bebía. Era muy autoritario y severo, pero cuando se emborrachaba era violento, nos quería pegar. Cuando le veía así, le temía y sentía la desolación”. La modelo también contó que de pequeña era una “niña de campo”, que iba a la escuela y trabajaba en la vendimia para ayudar a sus padres.

Vida de modelo. Sus padres se separaron cuando ella tenía 13 años y la vida fue más tranquila pero también más justa en lo que se refiere a la economía. A los 18 años se trasladó a Milán para ver si podía ser modelo y realmente todo cambió cuando un peluquero decidió córtale el pelo. “Era guapa pero común, un corte de pelo cambió mi vida. En 1983 estaba cenando en un restaurante y se dio cuenta de que los comensales de la mesa de al lado no paraban de mirarla. Una de ello era Armani. “Al día siguiente empezó realmente mi carrera de modelo”, contó Antonia Dell’Atte.

Un marido controlador. “Mi parte cómica me protege pero es como una coraza para que no me hieran. Soy frágil pero no débil”, afirmó Dell’Atte. Y entonces pasó a dar detalles de su matrimonio con Allesandro Lecquio, Dado. Cómo la persiguió durante semanas hasta que logró que le hiciera caso, que al principio fue como un cuento de hadas… Pero también dio detalles que dan que pensar sobre la personalidad controladora del italiano: “Después me he enterado de que él llamaba a mis amigos amenazándoles para que me dejaran. Estaba enamoradísimo. Fue una historia fantástica hasta que me quedé embarazada y empezó a salir su carácter. Era parecido a mi padre, ahora ha cambiado pero el mismo día de nuestra boda (yo estaba embarazada de cuatro meses), quería que fuéramos a cenar y le dije que fuera él que yo estaba cansada. Su respuesta fue. ‘Eres mi mujer, si tú no vienes, me divorcio de ti”.

Traslado a España e infidelidad. La pareja se trasladó a España a causa de un trabajo de Lecquio para Fiat. “Yo tenía que ser perfecta, no trabajaba, solo esperaba de mí que fuera ama de casa. No era feliz, cualquier gesto llevaba a una pelea absurda. Me enteré de que me era infiel con Ana Obregón, a quien habíamos conocido en una cena, porque ví su nombre en una agenda cuando mi marido me había dicho que se iba de viaje con un empresario por temas de trabajo”. Dell’Atte confesó divertida que el ataque de celos fue antológico. Cogió un taxi, intentó que pararan el avión en que supuestamente iba su marido infiel y llamó al teléfono de Obregón y dejó claro que sabía que estarían juntos. “Ellos me hicieron famosa”, concluyó la modelo sobre este período de su vida.

Su hijo Clemente y el perdón. Veinticinco años han durado las rencillas con su exmarido y con Ana Obregón. “Hace seis años todo se ha arreglado, hicimos lo que tendríamos que haber hecho en mi separación”. “Dado no ha sido un padre presente en la vida de nuestro hijo Clemente, pero él tiene el sentido del perdón y están reconstruyendo su relación”. Clemente también intervino para aclarar que su madre le ha protegido siempre y que ahora tiene una relación más fluida con su padre: “Hemos abierto un nuevo capítulo de la vida y vivimos otra historia sin mirar al pasado”.

Ocho años de enfermedad. Antonia Dell’Atte también desveló que durante ocho años ha estado prácticamente desaparecida porque se alejó de todo lo que significaba estar en primer plano de la actualidad a causa de una enfermedad. “He estado muy mal con un problema en los ojos. Me dolían mucho, me lloraban, hubo un momento en el que parecía que se iban a salir de las órbita”, explicó la modelo. “No sabían a qué se debía. Al final era a causa de un problema de tiroides y me tuve que quitar esa glándula para solucionarlo”.

El ciclón de Dell’Atte ha vuelto a España y ya se lo ha dicho el propio Alessandro tras firmar la paz: “Yo contigo no he podido. Eres la única mujer que me ha dicho la verdad”. Eso dijo Antonia como aviso a navegantes poco antes de convertirse en semifinalista de MasterChef muy a pesar de algunos de sus compañeros que preferirían menos pasión y menos dosis de sinceridad.