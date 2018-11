Lucía Bosé: “No he robado nada, el cuadro era mío”

Lucía Bosé se ha presentado este lunes ante el juez, en la Audiencia Provincial de Madrid, acusada de apropiarse y vender en una subasta un dibujo de Picasso que, en realidad, pertenecía a una antigua empleada del hogar que había fallecido. La Fiscalía de Madrid solicita dos años de cárcel para la actriz, de 87 años, por la supuesta comisión de un delito de apropiación indebida, según apunta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El proceso fue suspendido pero la actriz aprovechó la ocasión para pronunciarse sobre el asunto. "No he robado nada, el cuadro era mío", dijo. Quién no acudió fue si hijo Miguel, citado como testigo.

El Ministerio Público sostiene que Remedios T.M. fue empleada doméstica de Bosé durante 50 años y vivió en su domicilio de Madrid hasta su muerte el 5 de abril de 1999. Remedios tenía todas sus pertenencias en el domicilio de la actriz, entre las que se encontraba un dibujo de Pablo Ruiz Picasso titulado La Chumbera, con una dedicatoria en la parte posterior "Para Reme" y la fecha 16-2-63.

El fiscal considera probado que la procesada mantuvo conviviendo en su domicilio de Madrid a su empleada doméstica Remedios hasta el fallecimiento de ésta. Tras cincuenta años a su servicio, y como quiera que dicho domicilio era su lugar de residencia, Remedios tenía todas sus pertenencias en él, entre las que se encontraba un dibujo realizado a la misma por Pablo Ruiz Picasso.

Según la Fiscalía, la acusada se apropió del dibujo y dispuso su venta en una subasta el 25 de junio de 2008 en la que alcanzó el precio de 198.607 euros, y jamás entregó dicho dinero a los herederos de Remedios, sus sobrinas Remedios y María Pilar.

La Fiscalía también pide para la acusada una multa de ocho meses con una cuota diaria de 20 euros, además de la correspondiente indemnización a los perjudicados.

"Pablo Picasso fue un muy querido amigo mío y de mí familia y esta colección representa muchos felices momentos que pasamos juntos", señaló en su día la madre del clan Bosé sobre la venta de diversos dibujos del malagueño, con el que mantuvo una estrecha relación, en especial su marido, el torero Luis Miguel Dominguín. De hecho, Picasso pasó temporadas con la familia, así como períodos de vacaciones juntos, y se convirtió en el padrino de Paola Dominguín, la pequeña de los tres hijos del matrimonio.

En junio de 2008 Bosé vendió diversas obras, entre las que se encuentran un retrato de su hija Lucía, un dibujo que le hizo a esta de la muñeca Mariquita Pérez y un toro con cuatro cuernos que pintó a Miguel Bosé. Fue entonces cuando se subastó un dibujo de una mujer con muchas piernas titulado La Chumbera, el apodo que recibía la cuidadora de los hijos del matrimonio, Reme.