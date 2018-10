Zoe Kravitz copia el desnudo de su madre en la portada de ‘Rolling Stone’

La actriz Zoë Kravitz ha llevado hasta el final el dicho "de tal palo, tal astilla". A punto de cumplir 30 años, la actriz y cantante ha querido convertirse en el espejo de su madre, la cantante Lisa Bonet, y ha posado desnuda para el número estadounidense de noviembre de la revista Rolling Stone.

Bonet, que entonces tenía 20 años, posaba de forma muy sugerente para la revista en su Hot Issue (Número Caliente). Aparecía con una camisa transparente y su melena negra y rizada suelta. Era 1988, el mismo año en el que nacería Zoë, de la que precisamente estaba embarazada de dos meses. Ahora, tres décadas después es la hija la que rinde homenaje a su madre con una portada muy similar, con un fondo del mismo tono y letras de tipografía parecida.

Lisa Bonet en portada de 'Rolling Stone' en 1988.

En este caso, la intérprete de películas como X-Men y Mad Max y de series como la premiada Big Little Lies (HBO) también aparece con su larga melena negra suelta cubriéndole el pecho, pero sin nada de ropa. Aunque Lisa Bonet aparecía en portada con una camisa, dentro de la revista había una foto muy parecida de ella, en la que se tapaba el pecho con el pelo y las manos. "Siempre he amado esa portada", explica la también hija de Lenny Kravitz en referencia al número que hizo su madre poco antes de que ella naciera. De hecho, bromea con que "técnicamente" es su segunda portada. "Cuando pienso en Rolling Stone, esa es la imagen que me viene a la cabeza. Es una imagen realmente impactante de ella. Es muy bonita", ha afirmado en unas declaraciones recogidas por la propia publicación.

Además de por su portada, Zoë Kravitz también es noticia por su compromiso con el actor Karl Glusman. También lo ha contado en Rolling Stone, donde ha explicado que llevan dos años juntos y que se conocieron en un bar a partir de amigos comunes. Además ha contado cómo fue la pedida, que buscaba ser tradicional y tener lugar en París y que al final sucedió el pasado febrero, en el jardín de su casa, entre música de Nina Simone, en pijama y con ella "un poco borracha", tal y como ha confesado.

Glusman es también actor y ha protagonizado películas como Love, dirigida por por Gaspar Noe y estrenada con gran expectación en Cannes en 2015 y en cuyas críticas Glusman no salió muy bien parado, o Animales Nocturnos, dirigida por Tom Ford. Por ahora los actores no han fijado fecha para la boda.