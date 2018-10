Aitana reconoce su error con la autoría de un dibujo de su libro

A Aitana Ocaña, segunda clasificada de Operación Triunfo 2017, le está costando que tomen en cuenta su carrera literaria. El 17 de octubre la extriunfita presentaba en Madrid su primer libro —que ha llegado incluso antes que su disco—, llamado La tinta de mis ojos. Un libro que ha estado envuelto en polémica desde el primer día, cuando contó que no lo había escrito sola, sino que una "coach literaria" la había ayudado a hacerlo.

Ahora, la polémica ha ido a más tras una acusación de plagio por parte de una fotógrafa llamada Bianca Castellar Calvani, que vive en Virginia (EE UU). En su libro, Ocaña publica un dibujo realizado a carboncillo a partir de una fotografía de Castellar, en la que retrata a su hermana Natalia Castellar, pero no lo acredita. Ahora, la fotógrafa ha acusado en las redes sociales a la cantante de usar su fotografía sin permiso. "Estoy extremadamente enfadada con este libro. Conozco la situación desde hace un par de días y he intentado procesar cómo me siento porque esta no es la primera vez que tengo problemas porque terceras personas copien o manipulen mi trabajo sin consentimiento para su propio beneficio", afirma la creadora en su perfil de Instagram, donde muestra la fotografía que ella realizó y el dibujo del libro de Aitana.

ampliar foto La publicación de Instagram de Bianca Castellar Calvani, donde muestra la fotografía de su hermana Natalia y, debajo, el dibujo que ha hecho Aitana en su libro. Instagram/biancacastellarcalvani

"Es una locura porque esto es de julio y ahora lo estoy descubriendo gracias a un fan", asegura la fotógrafa, que afirma que está trabajando "muy duro" para labrarse un nombre."Aunque mi trabajo puede circular de forma fácil sin acreditarse, esto no es excusa para que otros creativos me excluyan como fuente cuando usen mi trabajo como base para el suyo. La foto de mi hermana Natalia con el jersey rojo ha sido vista y compartida por cientos de miles de personas en Internet y las redes. Se ha usado en clases de arte, como me contó un profesor de Milán, y se ha colgado en tablones de inspiración de empresas de todo el mundo. Estoy CANSADA de no poder disfrutar de esos logros porque no estoy acreditada como merezco".

Entonces es cuando la fotógrafa cita directamente a la cantante: "Aitana cuenta en su post que ha puesto sus ilustraciones junto a sus poemas en el libro que ha publicado. No me habría preocupado si pusiera la versión que la inspiró. Es engañoso y me hace preguntarme con cuántos otros artistas ha hecho esto. Escribo esto porque espero que lo lea, y para que todos acreditéis a los creadores". La fotógrafa asegura que el simple hecho de etiquetarla la ayudaría, porque le han salido trabajos gracias a acreditar su autoría. "Me niego a estar callada acerca de este problema", asegura.

Tal y como la autora quería, el mensaje ha llegado hasta la cantante y autora del libro. Ocaña, que ha estado este fin de semana en Los Ángeles (California) grabando una nueva versión de su single Teléfono, ha contestado a las acusaciones de copia y de falta de acreditación en una larga nota que ha publicado en Twitter. En ella ha afirmado que desconocía quién era el autor o autora de una imagen que encontró hace tiempo por Internet.

Según la cantante, en su libro hay tres retratos. "Dos de ellos están firmados por un documento de derechos de imagen porque yo misma quise encargarme de que eso quedara listo y bien hecho (básicamente porque las cosas funcionan así y es así como tienen que funcionar)", asegura. "En cuanto al tercer retrato, lo dibujé hace dos años con una fotografía que encontré en Tumblr, ni siquiera estaba etiquetada la autora de dicha fotografía y además lo hice para mi blog de dibujo en segundo de bachillerato. Estuve buscando durante un tiempo de dónde pude sacar esa fotografía y cuando la encontré de nuevo en Tumblr no ponía ni de quién era la fotografía ni quién era ella", explica sobre la modelo del retrato.

"Estuve pensando mucho si publicar ese dibujo o no y finalmente pensé que al ser algo diferente a la fotografía no pasaría nada, error mío", se disculpa, para añadir que va a intentar enmendar el error. "Yo me pongo en contacto con la autora de la fotografía para que su reconocimiento pueda estar en el libro. Es lo más correcto y coherente. Gracias".