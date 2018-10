Las nueve confesiones de Aitana

La noche del jueves Aitana Ocaña acudió al programa de televisión El Hormiguero para hablar sobre su nuevo libro, La tinta de sus ojos, que lleva una semana en el mercado. Pero no solo de su recopilatorio de dibujos y poemas trató la noche. Ocaña dio detalles sobre sus próximos pasos en el mundo musical, pero también sobre su vida personal (aunque no de Luis Cepeda y su relación, ya rota) que hicieron las delicias de sus seguidores. Detalles como estos:

- El álbum. Aitana desveló que su próximo álbum ya tiene título, y que tendrá una palabra, como ya había anunciado: se llamará Tráiler. Además, estará dividido en dos partes que saldrán con unos meses de diferencia uno de otro. La primera llegará en noviembre y contará con seis canciones.

- Un sueño cumplido. Para Aitana estar en el plató del programa presentado por Motos era algo con lo que llevaba soñando años, desde que era adolescente: "Imaginaba que estaba aquí y que tenía una conversación contigo".

- De Sant Climent a Madrid. Un año después de Operación Triunfo, Aitana ha cambiado su pueblo natal, Sant Climent de Llobregat, de apenas 4.000 habitantes, por la capital. La cantante se ha mudado a Madrid para continuar su carrera: "Mis padres me ayudaron con la mudanza cuatro días. Al principio pensé: 'Jo, qué bien, ahora sin mis padres' y cuando se fueron lloré toda la tarde". Reconoce que ellos también lloraron en la despedida y que su madre la obliga a llamarla todas las noches: "Si no, viene a Madrid".

ampliar foto Aitana Ocaña y Pablo Motos con el doble disco de platino de la cantante. FLICKR/EL HORMIGUERO

- La importancia de Teléfono. Aunque su canción de lanzamiento fue criticada por algunos sectores, no hay duda de que Teléfono, el primer single de Aitana, es todo un hit. De hecho, anoche le otorgaron el doble disco de platino por sus ventas. Así, la cantante volverá ahora a Los Ángeles (California), donde lo grabó hace unos meses, para hacer una nueva versión.

- El salto internacional. México, Argentina y Ecuador serán los próximos destinos de la triunfita, que ha contado que en dichos países actuará con grupos y solistas muy conocidos, como los colombianos Morat y la argentina Martina Stoessel, conocida por la serie Violetta. "En México cantaré con Morat en uno de sus conciertos, y en Argentina voy a cantar con Tini Stoessel", ha dicho.

- La fama. "Ahora ya estoy cada vez mejor", relata la catalana, que ha asegurado que lo pasó mal tras salir de la Academia pero que ahora lo está "disfrutando un montón". "Me costó asimilarlo todo, a veces me sabe mal que se monte algo muy grande, porque lo paso mal", contó sobre cómo se escanea cada uno de sus movimientos.

- Las ideas claras. Durante la entrevista, Motos le preguntó a la cantante si se cortaría el flequillo para ganar un premio Grammy. Aitana tiene 19 años, pero después de uno ante las cámaras y de más de seis meses de intensa exposición mediática supo muy bien cómo responder a una cuestión cuyo planteamiento no pareció gustarle: "Esa pregunta no tiene mucho sentido, quiero que me den un premio por mi música, no por mi flequillo".

ampliar foto Aitana Ocaña muestra su móvil en 'El Hormiguero. FLICKR/EL HORMIGUERO

- Los tatuajes. Aitana llevó al programa un conjunto de pantalón floreado y top metalizado que dejaba ver su reciente tatuaje, que hasta ahora no había enseñado demasiado. Como ella misma contó, se lo ha hecho junto a su mejor amiga, Marta, y es un dibujo de un girasol: "Cogen la energía del sol, pero cuando no hay se dan la vuelta para darse energía el uno al otro".

- Sobre su cuerpo. Motos le preguntó a Aitana por unas fotos que se tomó en vacaciones, en un barco en Ibiza junto a unos amigos. La cantante tenía muy clara la respuesta: "No fue un toples. Pero si lo fuera, al final son mis tetas, las enseño y no pasa nada".

- Amaia, su "hermana". Desde que entró en la Academia, Aitana siempre tuvo una especial conexión con Amaia Romero, la que finalmente sería ganadora de la edición (lo que la convertiría en subcampeona). De hecho, durante un truco de magia que hicieron con su móvil, mostró cual es el fondo de pantalla del teléfono: una foto de ambas durante la celebración del Orgullo Gay el pasado julio en Madrid que también tiene en su perfil de Instagram.