Mayweather se ríe del reloj de Cristiano Ronaldo de dos millones: el suyo vale 15

Dos millones de euros. Ese es el precio de la última excentricidad de Cristiano Ronaldo (Portugal, 1985): un increíble reloj sumergible de la marca Jacob & Co, bañado en 424 diamantes blancos y rojos. El delantero de la Juventus se presentó en la rueda de prensa en Old Trafford, previa al partido de Champions League que disputó contra el Manchester United, con esta brillante distracción. Y si decimos distracción es porque nadie se acuerda de sus palabras pero la pieza de orfebrería no ha hecho otra cosa que acaparar titulares y comentarios.

"El reloj de Cristiano es feo de cojones, pero brilla más que mi futuro"; "No sé que me duele más: la vista o que 750 millones vivan en la extrema pobreza mientras hay gente que para impresionar aparece con un reloj valorado en casi dos millones"; "Cristiano Ronaldo con un reloj de dos millones y el C.D. Bogonya pidiendo dinero para restaurar su campo de fútbol por una riada... el mundo del fútbol siempre tan injusto", comentaban indignados algunos usuarios de Twitter. Pero parece que al competitivo jugador de futbol, en esto de derrochar sus ahorros y hacer gala de su pasión por la joyería, le ha salido un duro rival. Todo un peso pesado.

Floyd Mayweather (Michigan, EE. UU., 1977), el boxeador que más dinero ingresa según la última lista de la revista Forbes a pesar de estar retirado, ha subido la apuesta y se ha dejado ver en un partido de baloncesto con otro reloj de la casa empanado en diamantes. ¿Su valor? 15 millones de euros. Porque a la firma neoyorquina Jacob & Co, de la que Ronaldo es embajador desde 2013, le gusta definir sus relojes como "obras de valor incalculable". Pero todas tienen un precio. Uno que muy pocos mortales se puede permitir.

El excampeón mundial de boxeo, que dedica parte de su cuenta de Instagram a hacer ostentación de riqueza y joyero, fue a ver un partido de la NBA entre Los Ángeles Clippers y los Denver Nuggets. Mayweather eligió un estilismo discreto, vaqueros y camiseta de Comme des Garçons, para combinarlo como a él le gusta: con muchos collares de diamantes y un reloj que costaba tanto como el estadio. El resultado ha sido el mismo. No tenemos ni idea de quién ganó, pero el accesorio ya es conocido como 'el reloj billonario'.

La presentación oficial la realizó hace unos meses a través de Instagram. "Este es mi nuevo reloj, se llama 'El reloj billonario'. Si no lo conoces, búscalo en Google. Pone 18 millones de dólares en su etiqueta (15 millones de euros). Se lo compré al mejor joyero del mundo, @tadashi1980", escribía el boxeador bajo la imagen, aunque desconocemos si el joyero le hizo descuento por la publicidad. "Tiene mejores precios que cualquier otro joyero con el que haya hecho negocios. Confía en mí, he comprado joyas a todos los joyeros de Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, Detroit, Houston y Miami. De aquí en adelante, solo le compraré a @tadashi1980", continuaba el boxeador. También aprovechó la ocasión para meterse con el rapero 50 cents, de quien era amigo hasta 2012 y con el que continuamente tiene peleas en la red social.

Si el reloj sumergible de Cristiano Ronaldo está compuesto de piedras preciosas y raras engastadas de forma invisible; el de Mayweather contiene un total de 239 diamantes de tres quilates. Todos ellos muy visibles. Una pieza realizada en 2015 por la casa Jacob & Co que si algo deja en evidencia es el particular gusto del boxeador.

