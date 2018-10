El divertido despiste de Alba Flores al acudir a un estreno de cine equivocado

Cada noche Madrid se llena de estrenos y fiestas a las que acuden multitud de caras conocidas. Con tal cantidad de eventos culturales, no es raro que más de uno se equivoque al acudir a uno o a otro.

De ahí el despiste de Alba Flores, algo normal pero cuya reacción natural y divertida ha provocado un torrente de reacciones hasta hacerse viral. La intérprete de La casa de papel acudió al estreno de la película El fotógrafo de Mauthausen, protagonizada por Mario Casas, en la Gran Vía madrileña. La actriz posó ante los fotógrafos y habló ante las cámaras, y fue entonces cuando se dio cuenta de su error: en realidad, ella pensaba que estaba asistiendo al estreno de Quién te cantará, dirigida por Carlos Vermut y protagonizada por Nawja Nimri, su compañera en Vis a Vis (antes en Antena 3 y ahora en Fox).

Pues se ve que anoche tuvimos un pequeño lío de mails con la premiere de Najwa... https://t.co/8FkTv4GEk4 — Paquita Salas (@PaquitaSalas) 26 de octubre de 2018

A la pregunta de si tenía ganas de ver la cinta, ella decía: "Muchas, muchas ganas. Estaba con Nawja codo con codo cuando la estaba grabando y cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla así que tengo mucha expectación". Se intuía el despiste. "¿Eres seguidora de Mario?", le preguntan de nuevo. "¿De Mario? De Carlos...", responde ella en referencia al director de Quién te cantará. "No es la de Nawja, ¿eh?", le advierten los periodistas. "¿Cómo que no es la de Nawja?", pregunta ella, confundida. "Estamos con Mario, Alba". Entonces la actriz se gira para mirar el cartel de la película y, efectivamente, cae en la cuenta de su error.

"No me lo puedo creer..." dice entonces ella. "Cuando me has dicho Nawja... Es un poquito más abajo", le explica el redactor, informándole de que el estreno de Quién te cantará tenía lugar en otro cine de la avenida, a pocos metros. "Estoy flipando. Vale, vale. ¡Lo que me acaba de pasar!", no puede evitar decir ella boquiabierta, con divertido gesto, en unas imágenes que han corrido rápidamente por las redes.

Hasta la representante de actores Paquita Salas (el personaje creado por Javier Ambrossi y Javier Calvo al que interpreta Brays Efe en la serie homónima) ha querido entrar al trapo. También Nimri se ha hecho eco con unas cariñosas palabras acompañadas de carcajadas: "Querida, te quiero por encima de todo. Diosa del Olimpo".