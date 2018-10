Dani Martín habla de la enfermedad que padece

Dani Martín siempre se ha caracterizado por ser un artista que blinda su vida personal pero ha hecho en esta ocasión una excepción para hablar de la enfermedad que padece. lo ha hecho en su cuenta de Instagram en la que casi 600.000 seguidores. "Este también soy yo a veces, tengo una cosa en la piel llamada ROSÁCEA, me ha costado aceptar que de vez en cuando mi piel saque estos brotes, pero este tb soy yo, si alguno que la tenga ha sufrido lo que supone que te mire la Peña y te pregunte si estás enfermo o te estás empezando a drogar crack, aquí va mi jeto, no pasa nada, viva la rosácea, lo importante es lo de dentro (ahora entraría vídeo de perros follando) me ayuda poner esta foto, por eso lo hago!! Imperfectos y reales!! Acné con 41, todo va bien! Feliz día de rosácea". Y junto con este mensaje una foto en la que se ve cómo esta enfermedad ha afectado su rostro. El mensaje del cantante pronto ha sumado más de 80.000 comentarios.

El Canto del Loco, el grupo con el que se dio a conocer se rompió en 2009, casi por sorpresa, y durante un tiempo el cantante pareció renegar de él, pues no incluía ninguna de las canciones de la banda en sus giras, decisión que ha revocado. Martín destacó que “lo más bonito” de El Canto del Loco fue su primo, el músico David Otero, la persona con la que más conectó y compartió, a pesar de que fuera del grupo tuviesen diferentes maneras de encarar la vida. Lo que le llevó a decirle adiós a él y al resto del equipo fue la necesidad de salir de su zona de confort.

Aquel año en el que se separaron fue el del fallecimiento de su hermana y que fue la inspiración de su primer disco en solitario: Pequeño. Un homenaje a la insignificancia del ser humano ante cuestiones trascendentales como la muerte, un viaje por su infancia que le hizo componer dos canciones especialmente para ella: Mi lamento y El cielo de los perros. Siempre que las canta, aseguró, se acuerda de ella, pero ahora, 10 años después, sonríe porque así la recuerda a ella, con una sonrisa. “Me lo quité todo y lo enseñé todo porque venía de vivir una situación que me colocó en un lugar donde me quedé desnudo completamente”, reconoció en una entrevista con este periódico.

En el pasado también hizo otra confesión importante en el pasado consumió drogas pero ese es un tiempo superado. “Me encanta ponerme pedo. Pero ahora me encanta hacerlo cenando y en la sobremesa. Tomarme un vino muy rico… llego a disfrutar de beber mucho vino. Aquí tenemos un montón de vinos buenísimos. La ginebra la he dejado”, confiesa.