Tina Turner habla sobre el suicidio de su hijo

A Tina Turner aún le cuesta creer que su hijo se haya quitado la vida, y así lo ha demostrado en la entrevista que dió a BBC News, el pasado viernes. "Todavía no sé qué fue lo que lo llevó al abismo", confiesa la cantante, de 78 años. "En ese momento me dijo que nunca había conocido a una mujer por la que hubiera sentido algo así", cuenta la ganadora de ochos premios Grammy, sobre la relación que mantenía su hijo Craig en los meses previos a su muerte. "La iba a traer para que la conociera en agosto, para su cumpleaños. Él había decorado el apartamento que le compré hace años. Había conseguido un nuevo trabajo en una importante empresa de bienes raíces en California, con el que estaba muy contento”, añade aún incrédula.

Craig Raymond Turner, el hijo mayor de la artista nacida en Nutbush, Tennessee (Estados Unidos), apareció muerto el pasado 3 de julio en su domicilio en Studio City, un distrito al noroeste de Los Ángeles (California). Según declaró a The Hollywood Reporter Ed Winter, jefe asistente de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, la víctima, de 59 años, murió de una herida de bala autoinfligida.

La intérprete de Proud Mary asegura que su hijo era bastante reservado, y sospecha que sufría de soledad. "Creo que tuvo algo que ver con estar solo. Pero luego pienso, ¿por qué no llamó a esa nueva novia que le había levantado? ", se lamenta. Tina Turner admite que aunque no reconoció ninguna señal que la pusiera sobre aviso de lo que pensaba hacer su hijo, ahora admite que mirando hacia atrás, si recuerda algunas cosas que se le pasaron por alto. “Era una persona introvertida. Era muy tímido, así que no me di cuenta, pero ahora cuando escucho nuestras últimas conversaciones, noto un cambio. Las últimas veces que hablamos, las conversaciones fueron diferentes, y no me di cuenta hasta después del suicidio", revela.

Los restos de su hijo fueron esparcidos en el mar pocas semanas después de su muerte. La artista decidió conmemorar el momento con un mensaje en las redes sociales: "Mi momento más triste como madre. El jueves 19 de julio de 2018, me despedí de mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con mi familia y amigos para esparcir sus cenizas en la costa de California. Tenía cincuenta y nueve años cuando murió trágicamente, pero siempre será mi bebé"

Tina Turner, cuyo verdadero nombre es Anna Mae Bullock, dio a luz a su hijo Craig en 1959, fruto de una relación con el saxofonista Raymond Hill, que tocaba en Kings of Rhythm, la banda del que acabaría siendo marido de Tina, Ike Turner. Ella tenía 18 años cuando nació Craig, adoptado posteriormente por Ike cuando se casó con Tina en 1962.

En su infancia, Craig fue víctima de los malos tratos de su padrastro y fue testigo de los abusos a los que fue sometida su madre, una situación que llevó a Tina a intentar suicidarse en una ocasión, con pastillas para dormir. "Mi relación con Ike estaba condenada al desastre desde el día en que se dio cuenta de que yo sería su fábrica de dinero", escribió la artista en su último libro autobiográfico My Love Story. "Él necesitaba controlarme, económica y psicológicamente, para que no pudiera dejarlo nunca", lamentó.