¿Quién será Amy Winehouse en su ‘biopic’? Lady Gaga está descartada

Todo queda entre progenitores: el padre de Amy Winehouse ha llegado a un acuerdo (“multimillonario”, lo califica la prensa inglesa) con la madre de Lilly Allen para que la empresa de esta última, Monumental Pictures, produzca el biopic de la cantante fallecida en 2011.

Hay pocos datos todavía. El más interesante, que el comienzo del rodaje empezará en pocos meses. En 2019, afirma el comunicado. Además, se sabe que el guionista será Geoff Deane, el que en los ochenta fuera miembro de Modern Romance y que escribió el libreto de Kinky Boots,

Los herederos de Winehouse, dirigidos por Mitch, el padre de Amy, figurarán como productores ejecutivos, lo que les garantiza el control sobre todas las decisiones importantes. El guion, el director y, sobre todo, quién interpretará a Winehouse, uno de los papeles más golosos imaginables para cualquier actriz (o cantante) actual. Mitch ya ha tenido tiempo para vetar un nombre: "No sería Lady Gaga. Ella no habla nuestro tipo de inglés. No me importaría apostar por una actriz desconocida. Joven, inglesa y de Londres que se parezca un poco a Amy. Lo que queremos es que alguien represente a Amy de la forma en que era... divertida, brillante, encantadora y horrible. No tendría sentido que yo hiciera la película porque soy su padre. Pero conseguir que las personas adecuadas la hagan, eso es muy importante, y eso sí lo voy a hacer", declaró Mitch Winehouse a The Sun. Todos los beneficios se destinarán a la fundación Amy Winehouse, que tiene como objetivo informar a los jóvenes sobre el uso indebido de drogas y alcohol.

La noticia llegaba días después de que la familia Winehouse anunciara que un holograma de Amy irá de gira mundial en 2019. Una proyección de la cantante fallecida interpretará arreglos remasterizados digitalmente de sus canciones, respaldados por una banda en vivo y cantantes. El padre de Winehouse describió el proyecto como "un sueño".

"Verla actuar de nuevo es algo especial que realmente no se puede expresar con palabras. La música de nuestra hija impactó en la vidas de millones de personas y esto significa que su legado continuará de esta manera innovadora". Mitch Winehouse aseguró que la gira recaudará dinero también para la Fundación Amy Winehouse.

Y el mes que viene se presentará un nuevo documental, Amy Winehouse, Back to black. Se anuncia que Incluye imágenes nunca vistas de Amy y nuevas entrevistas con sus colaboradores Mark Ronson y Salaam Remi.



