Siete lecturas para niños de 18 meses a 7 años para pasar un otoño genial

Tula tiene desde pequeña un chupete verde, suave y blandito que le acompaña a todas partes y la consuela en los momentos de tristeza o cuando tiene hambre y frío. Pero Tula ya ha crecido y su chupete le queda pequeño. Tula observa que sus padres no llevan chupete y su gato tampoco. Decide entonces meter en un sobre su chupete y que su destinatario sea "un niño pequeñito". Tula ya es mayor y no lo necesita. "¡Adiós, chupete!" de Patricia Geis Conti es un álbum ilustrado que invita a los niños a dejar de usar el chupete de una forma original y directa, además de mencionar los aspectos positivos de hacerlo. El hecho de que el niño meta el chupete en un sobre refuerza la idea de que ya es mayor y la separación no se hace tan dura. Es un paso natural en su desarrollo.