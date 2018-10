David Chesnoff, el responsable de convencer de la inocencia de Cristiano Ronaldo

A una semana de la reapertura del caso de violación contra Cristiano Ronaldo, su nuevo abogado, David Chesnoff, se ha puesto a trabajar. Originario de Nueva Jersey, es uno de los letrados más conocidos por las estrellas, y ahora tiene poco más de una semana para preparar la respuesta del jugador de la Juventus en contra de Kathryn Mayorga, la presunta víctima del portugués. ¿Pero quién es el hombre encargado de convencer a un jurado estadounidense sobre la inocencia del futbolista?

Su nombre completo es David Zeltner Chesnoff y nació el 13 de mayo de 1955 (63 años) en Paterson (Nueva Jersey). Está especializado en defensa criminal y de acuerdo con la página web de los 100 mejores abogados de defensa penal de Estados Unidos (lista de la que Chesnoff forma parte), se graduó con título cum laude por la Universidad de Alfred (Nueva York), para luego obtener su titulación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Suffolk (Boston), donde recientemente se le otorgó un Doctorado Honorario en Derecho.

En 1987 creó junto a Oscar B. Goodman el bufete de abogados Goodman & Chesnoff en Las Vegas (Nevada), el cual se transformó años después en Chesnoff & Schonfeld con la salida de Goodman de la firma. Actualmente el letrado sigue a la cabeza de dicho bufete, desde el que aseguran haber "ganado casos difíciles, establecido precedentes y nuevos estándares en el derecho constitucional, penal y de decomiso", según el perfil de la empresa publicado en la página Martindale.



En los últimos 37 años durante los que ha ejercido el derecho en 30 de los 50 estados del país norteamericano, Chesnoff ha defendido a reconocidos clientes entre los que destacan Paris Hilton, Britney Spears, Bruno Mars y la familia Jackson, entre otros. La mayor parte, respecto a incidentes ocurridos en la que se conoce como "la ciudad del pecado", Las Vegas.

Paris Hilton junto a su abogado David Chesnoff en 2010. Getty Images

Uno de las primeras personas de renombre que solicitó los servicios del letrado fue el tenista André Agassi en 2002. Entonces, el deportista nacido en Nevada se encontraba organizando una subasta en el hotel MGM en beneficio a su fundación Grand Slam for Children. Uno de los premios era un paquete vacacional y unas entradas, por las que una pareja pujó hasta un monto de 45.000 dólares (40.000 euros). Finalmente, la pareja no pagó la deuda y el tenista se vio forzado a acudir a los tribunales con Chesnoff a su lado.

Al igual que Agassi, Britney Spears contrató al abogado cuando se vio en apuros en Las Vegas, en 2004. En uno de los momentos más recordados dentro de la farándula, la intérprete de Oops I did it again, se casó en una capilla local con su amigo de la infancia Jason Allen Alexander. Menos de 55 horas después, Chesnoff conseguía la anulación del matrimonio.

El caso de la familia Jackson fue un poco más delicado. En 2009 Janet, la menor del clan Jackson y el resto de la familia, decidió contratar los servicios del letrado en el caso contra Conrad Murray, el doctor de Michael Jackson, acusado de haber asesinado al rey del pop por homicidio involuntario. Chesnoff ofreció sus servicios a la familia del cantante, aunque finalmente sería la Fiscalía quien logró probar la culpabilidad de Murray. El médico cumplió una pena de cuatro años por administrar la dosis fatal de droga que acabó con la vida de Jackson.

Pero quizás el caso que más similitud tiene con el del astro luso, es el de David Copperfield, quien fue acusado de agresión sexual en 2007 por la exreina de belleza Lacey Carroll. Desde que se iniciaron las pesquisas legales, Chesnoff acompañó al mago para preparar su inocencia, pero finalmente después de una investigación del FBI, no se presentaron cargos y el caso se cerró. Más tarde la misma mujer fue condenada por un delito de falsas denuncias de agresión sexual.

Al igual que la mayor parte de sus clientes, el letrado no es tímido frente a las cámaras. En más de una ocasión se le ha visto como analista legal en la cadena de televisión ABC y ha participado en programas como The Dick Cavett Show, Larry King Show, A&E American Justice, City Confidential, entre otros.

La presunta violación de Cristiano Ronaldo a Kathryn Mayorga se produjo el 13 de junio de 2009 en la suite donde se alojaba el futbolista en Las Vegas. Según la declaración de la estadounidense de 34 años, ella habría acudido a un hospital y a la policía tras el incidente, pero uno de los agentes con los que habló le advirtió de que era probable que la acusaran de extorsión al ser un personaje tan conocido.

En un principio, Mayorga habría llegado a un acuerdo con Cristiano Ronaldo, ganador de cinco Balones de Oro, que pagó 375.000 dólares (unos 323.000 euros) con la condición de que ella nunca hablara del asunto. Sin embargo, con el auge del movimiento #MeToo, la que fuera modelo ha decidido hablar y presentar una demanda contra el futbolista.

Por su parte, el astro portugués niega todas las acusaciones y, en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter el pasado miércoles, asegura que espera la investigación con "tranquilidad". "Niego firmemente las acusaciones hechas en mi contra. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo en lo que yo creo. Por muy claro que pueda ser para limpiar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático creado por personas que buscan promocionarse a sí mismas a mis expensas. Mi conciencia limpia me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de todas y cada una de las investigaciones".