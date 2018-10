La vida secreta de los vertederos más hermosos del mundo

En 2050, habrá más plásticos que peces en los océanos. Esta afirmación cada vez más popular, extraída del informe de la FAO sobre la presencia de microplásticos en los ecosistemas marinos, es uno de los puntos de partida de Blue, documental con el que Karina Holden rinde un tributo visual a la vida oculta bajo el agua.

Además de espectaculares planos subacuáticos, la película muestra el día a día de siete guardianes de los océanos que combaten a título personal los efectos de la contaminación en zonas como Australia, Indonesia, Hawái y Filipinas.

Entre ellos, se encuentra Valerie Taylor, que ha pasado seis décadas documentando en imágenes la vida de los tiburones, y Jennifer Lavers, investigadora científica del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos que es testigo de cómo el plástico ha entrado en la cadena alimentaria de los pájaros en la zona del Pacífico.

“Todos ellos son gente a pie de calle, que está intentado cambiar las cosas. No se encuentran en una posición de poder ni disponen de muchos recursos económicos como los políticos, pero nos recuerdan que los pequeños gestos también cuentan”, explica a El PAÍS Karina Holden, criada en las costas del norte de Sydney (Australia).

Tras pasar varios años trabajando para canales de televisión como ABC, National Geographic y Discovery Channel, decidió por vez primera en su carrera como documentalista contar una historia que forma parte de su vida, sin tener que cumplir los objetivos editoriales de terceros.

“Aunque parece obvio, a menudo olvidamos que el mar es fuente de vida. Creemos que el mar o el océano junto al que vivimos o que visitamos en vacaciones va a estar ahí siempre, porque tenemos un conocimiento superficial de ellos. No entendemos la cantidad de vida que encierran y que son organismos vivos que también enferman y sufren”, comenta la directora. Su documental se proyecta en la Cineteca del Matadero de Madrid como parte del Another Way Film Festival, un festival de cine centrado en progreso sostenible.

Antes de rodar Blue, la propia Holden “no entendía del todo hasta qué punto el plástico es invasivo en la vida marina, pero tampoco el poder que cada uno de nosotros podemos tener a la hora de compensar ese proceso de destrucción por culpa de la contaminación”.

La Gran Barrera de Coral australiana es una de las paradas del recorrido que hace Blue por varios países. “Solemos conocer su enorme belleza a través de las fotos que muestran los medios de comunicación, pero no se explica tan a menudo el peligro al que se expone, probablemente porque hay muchos intereses relacionados con el sector del Turismo, que promueve esa imagen idílica de la zona. Si sigue degradándose, no podrá mantenerse como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, pero el Gobierno australiano no está haciendo lo suficiente para protegerla”, opina la cineasta.

Las altas temperaturas del agua dañaron el 67% de la zona norte del arrecife en los primeros meses de 2016 mientras que Australia es uno de los principales emisores de carbono per cápita, en parte a causa de sus plantas eléctricas, alimentadas por carbón.