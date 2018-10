Feminismo para torpes: primer aniversario del MeToo

¿Recordáis a Harvey Weinstein? En octubre del año pasado más de una docena de mujeres, conocidas y no tan conocidas, denunciaron por abusos y violaciones al productor de Hollywood. Poco después, Alyssa Milano colgó un tuit animando a todas las mujeres a acabar con un silencio que se había extendido durante años. Nació el Movimiento Me Too. Cientos de miles de tuits inundaron las redes en pocos días y, aquella oleada de experiencias (negativas) en las redes sociales, hicieron nacer un pequeño tsunami mundial por el que se consideró 2017 como el año de las mujeres. Este 2018 sigue siéndolo, y seguirá siéndolo hasta que el feminismo —es decir, la igualdad entre hombres y mujeres— sea la perspectiva, en todos los ámbitos, con la que se mire el mundo.

En esta última entrega de Feminismo para torpes, Nerea Pérez de las Heras hace un repaso a estos últimos 365 días. Mírate en un espejo y pregúntate si has cambiado algo, si ha cambiado algo a tu alrededor. ¿Sí? ¿No? Dale al play en cualquier caso, y feliz primer aniversario de este agitado nuevo mundo.