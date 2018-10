El radicalismo poético de Miguel Adrover, Premio Nacional de Diseño de Moda 2018

Un año después de anunciar su retirada de la moda y más de seis años después de su último desfile, el diseñador Miguel Adrover (Calonge, Mallorca, 1965) es el ganador del Premio Nacional de Diseño de Moda 2018. Así lo ha comunicado un jurado presidido por Don Román Fernández-Baca Casares, director general de Bellas Artes, y compuesto por la vicepresidenta, Doña Begoña Torres González y por vocales relacionados con la industria de la moda nacional: la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, la escritora Ana García-Siñeriz, el conservador del Museo del Traje Juan Gutiérrez Fernández-Barja, la especialista Charo Mora Solanilla, la periodista Carmen Melgar y el director de ICON El País, Lucas Arraut.

Un diseño perteneciente a la colección de 2001 de Miguel Adrover.

El premio, dotado con 30.000 euros, es el galardón más importante que ofrece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el ámbito del diseño de moda. Su primera edición, celebrada en 2009, premió a Manuel Pertegaz. La más reciente, en 2017, a Ágatha Ruiz de la Prada. El jurado ha destacado que el premio a Adrover responde a "la vigencia de su discurso en el marco de la moda contemporánea, su compromiso social y la capacidad de reflexión de su trabajo". Al recibir la noticia del premio (la notificación se ha retrasado más de lo previsto porque Adrover carece de teléfono móvil personal y no era posible localizarle), el mallorquín ha declarado sentirse muy contento. Ha dicho que le hace especial ilusión porque así lo sabrán en su pueblo (Calonge, un núcleo de población del municipio mallorquín de Santany) que nunca ha prestado mucha atención a su trabajo. "Aquí, si no eres una estrella del deporte como Rafa Nadal…", ha bromeado. "Siempre pensé que nadie es profeta en su tierra, y mira, casi veinte años después de mi primer desfile... Me haría muy feliz que gracias a este premio la gente joven conociera mi trabajo, máxime cuando tantas marcas, como Vetements, están haciendo cosas que ya hice yo, como el reciclaje".

El diseñador Miguel Adrover, Premio Nacional de Diseño de Moda 2018. Instagram

La concesión del premio rinde homenaje a una de las trayectorias más atípicas de la moda contemporánea. En el sector hay pocos gestos tan radicales para un genio como alejarse totalmente de la industria. De ahí que la figura del diseñador Miguel Adrover sea uno de esos nombres que suscitan consenso, fascinación y polémica a partes iguales entre los amantes de la moda. Forjado en la escena alternativa del Londres de los ochenta y el Nueva York de los noventa, su primera colección, presentada en la pasarela neoyorquina en 1999, abordaba fenómenos como la situación de la mujer, el machismo, la inmigración y el consumismo. Su filosofía de denuncia social alcanzó su cumbre en Utopia, una colección que ponía sobre la pasarela la mezcla de culturas, religiones, etnias y formas de vida que convivían en la metrópolis estadounidense.

Miguel Adrover (izquierda) y Alexander McQueen coincidieron en Nueva York a mediados de los noventa, cuando el mallorquín abrió una tienda emblemática, Horn, donde se vendían las creaciones del británico.

Presentada el 9 de septiembre de 2001, solo dos días antes de los atentados yihadistas contra las Torres Gemelas, esta colección marcó de forma simultánea su consagración entre la crítica (con rendidas admiradoras como Anna Wintour y Suzy Menkes) y también el inicio de su leyenda maldita: en el clima posterior al atentado, sus principales clientes e inversores dieron un paso atrás y su empresa se declaró en quiebra. Comenzaba así su exilio, voluntario y forzoso al mismo tiempo, de la industria de la moda; en los años siguientes, Adrover vivió en Egipto, en Nueva York y en su Mallorca natal. Presentó varias colecciones aplaudidas por los críticos pero ancladas en una radicalidad estética demasiado pronunciada para la industria. En 2004 abrió un café en Mallorca y comenzó a colaborar con la firma alemana de ropa ecológica Hess Nature, hasta 2013.

Junto a Laura Ponte en una imagen de Assistant Magazine. Reto Schmid/Instagram

En 2012 presentó una última colección que, en un gesto de denuncia hacia el consumismo de la industria, estaba confeccionada a partir de las prendas de su propio armario personal. El pasado mes de marzo inauguraba una exposición con sus creaciones artísticas, La mort amb prebes torrats, en una galería mallorquina, tras anunciar su retirada definitiva de la moda. Sin duda, un gesto radical de un diseñador inclasificable y políticamente incorrecto cuya leyenda no ha hecho sino crecer en los últimos años.

