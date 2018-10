‘Vostok 6’, el podcast de las mujeres pioneras

La relación entre podcasting y mujer ha estado siempre bajo el foco. En Estados Unidos ya se inició una campaña para buscar a la mejor podcaster de raza negra; mientras, en España, en las próximas JPOD18 (Jornadas de Podcasting 18) que se celebrarán los días 5 y 6 en los Teatros Luchana de Madrid se celebra un panel bajo el título Mujeres y podcast. ¿Cómo puede evolucionar el papel de las mujeres creadoras y podcasters en el ecosistema actual? Hará falta tiempo para dilucidarlo, pero iniciativas como Vostok 6, un nuevo podcast que, según sus creadoras, “nace con el objetivo de crear referentes para todas aquellas jóvenes que tienen que definir su futuro”, se perfila como un paso en firme en este camino.

Conversamos con Paloma Barreiro, Andrea Barber y Patricia López, creadoras de este nuevo show que reivindica la figura de tantas pioneras actuales. Ellas, quizás sin saberlo, se estén convirtiendo —a su vez— en referentes para otras que vienen detrás y que encuentran en el periodismo y en el podcast un nuevo modo para contar las historias que les inquietan.

Pregunta.-¿Cómo surge la idea de crear un podcast dedicado a mujeres?

PALOMA: La idea surgió al leer la publicación de una encuesta en la que se les preguntaba a diferentes personas con qué figura conocida le gustaría irse de cañas. Nos chocó que en los diez primeros puestos no hubiera ninguna mujer. No creemos que seamos unas malas compañeras para irnos a tomar una cerveza, pero a nadie le vino un personaje femenino a la cabeza. Hablando las tres sobre nuestros referentes femeninos cuando éramos pequeñas, salían nombres de la cultura pop que reflejaban muy bien el momento en el que crecimos, pero no demasiado la personalidad propia de cada una. Yo había sido muy fan de Marisol, y Andrea de las Spice Girls, y a Paty, que creció con fotos de Elvis en la carpeta, ¡solo le venían a la cabeza referentes masculinos! Las tres tuvimos que esperar a llegar a la adolescencia y hacer un poco de investigación para descubrir referentes femeninos con los que sí nos sintiéramos 100% representadas. Esto nos hizo darnos cuenta de que hace falta darle un empujón a la visibilidad de grandes mujeres que están haciendo cosas muy interesantes en diferentes áreas y que, sin embargo, no alcanzan suficiente difusión. Es difícil ser lo que no se ve y pensamos que es muy importante tener role models a los que admires y que te inspiren. Nuestra misión es inspirar y empoderar a los demás. ¡Queremos que las más jóvenes sepan que pueden llegar al espacio si quieren y ser quienes propongan!

P.-¿Por qué Vostok 6? Es un nombre inspirador que oculta una historia muy potente…

ANDREA: Buscábamos un nombre que hablase de mujeres, de pioneras y de referentes. Después de darle muchísimas vueltas, ¡apareció Valentina! Valentina Thereskova fue la primera mujer en llegar al espacio en la misión espacial VOSTOK 6. Creemos que ese nombre recoge todo lo que nos gustaría transmitir.

P.-¿Por qué elegís este formato, el podcast?

PATRICIA: El podcast es un formato que está en auge, es muy cómodo escucharlo cuando vas al trabajo, estás de viaje o haciendo alguna tarea rutinaria. Ofrece independencia, movilidad y libertad de horario. Es accesible para que todo el mundo pueda escucharlo. Se puede descargar y escuchar en un gran número de dispositivos. Además, el proceso de edición es más sencillo que el vídeo. En cuanto al formato de la entrevista, nuestra intención es darles voz a mujeres que tienen algo interesante que decir. Sentarnos con ellas y simplemente hablar y compartir experiencias. El podcast nos permite sentarnos a tener una charla informal de “amigas” y convertirla fácilmente en un contenido compartible e interesante. Es el formato perfecto para Vostok 6.

P.-¿Cómo elegís a las invitadas? Han pasado mujeres como Ana Pastor, Mar Cabra, Sofia Benjumea o Gabriela Ybarra, entre otras.

PALOMA: Hasta ahora el proceso ha sido muy natural, comenzamos entrevistando a mujeres a las que admiramos, conocíamos o eran parte de nuestro ecosistema. Compartiendo la idea de Vostok 6 con nuestros contactos, siempre salían más contactos de mujeres interesantes a las que entrevistar. En paralelo, construimos nuestra propia lista de nombres que nos gustaría que sí o sí pasaran por el programa, por lo que también hacemos un poco de head hunting (con más y menos éxito). ¡Y últimamente también nos llegan muchas sugerencias por las redes!

P.-¿Cómo es el proceso de grabación? ¿Vais a sus oficinas, grabáis en estudio?

ANDREA: Grabamos en Campus Madrid, el espacio de Google para la innovación y emprendimiento, donde contamos con un estudio de grabación que nos viene genial.

P.-De los episodios publicados, ¿cuáles son los más demandados y/o escuchados?

PATRICIA: Al final los personajes más populares, los que vienen ya con su legión de seguidores, tienen más tirón, claro. Nosotras intentamos darle la vuelta y preguntarles por aspectos de su vida de los que no suelen tener oportunidad de hablar. Y ellas nos ayudan a conseguir visibilidad para que también se escuche a otras entrevistadas menos conocidas. Es un gustazo hablar con todas y cada una de ellas. El de la periodista Ana Pastor es el más escuchado, comentado y con el que hemos tenido una mayor repercusión. Ana ha impulsado nuestro podcast y ha conseguido que cada vez lleguemos a más gente.

P.-¿Creéis que el podcast impacta en un público joven como lo hacen otros formatos o todavía le queda tiempo/espacio para crecer?

PATRICIA: Es difícil competir con el atractivo del vídeo, pero la voz es una herramienta poderosa y la facilidad de consumo del podcast, en cualquier momento y circunstancia, lo convierte en un formato muy interesante al que seguro que aún le queda mucho por crecer.

PALOMA: Creo que hay espacio. No es un formato mainstream. Hay muchos públicos a los que todavía no se ha podido llegar, como los más jóvenes. Los nuevos contenidos o la creación de plataformas, conseguirá que el formato se expanda y podamos llegar a un segmento mayor.

ANDREA: Es cierto que el podcast es un medio joven y todavía no tan generalizado como el otros. Sus oyentes suelen contar con curiosidad por las novedades tecnológicas, esto la variedad de contenido y su facilidad de descarga y portabilidad hace que esté empezando a calar entre los jóvenes. Nuestro objetivo es tener cada vez mayor audiencia de este público y estamos buscando fórmulas para acercarnos más a él.

P.-¿Qué invitada os ha sorprendido más y por qué?

PALOMA: La verdad es que de cada una podría extraer un aprendizaje diferente y un recuerdo bonito: la primera que se atrevió a sentarse con nosotras, la que más visitas nos ha traído, la que más te ha inspirado… Con lo que me quedo es que al final, cada entrevistada te enseña a valorar tu vida personal por encima de la profesional y que lo importante es ser feliz y luchar por lo que quieres.

PATRICIA: Yo siempre digo que lo mejor de hacer Vostok 6 es poder conocer a nuestras entrevistadas. Todas aportan algo diferente y siempre nos quedamos pensativas tras las entrevistas y sentimos que hemos crecido un poquito. Lo más gracioso es que, además, siempre salen a la luz muchos aspectos en común, incluso entre mujeres que, a priori, no tienen demasiado que ver.

ANDREA: ¡Complicado quedarme con sólo una! Cada una es muy distinta y hasta ahora todas nos han sorprendido en cada programa. Te preparas la entrevista, piensas que conoces ligeramente la persona que tienes enfrente. En la grabación descubres facetas desconocidas de todas ellas, y ese don único, ese poderío que hace que no tengan nada que ver una con la otra, y es que cada entrevista es una aventura y un descubrimiento. Esto es una de las cosas más emocionantes.

P.-¿Qué futuro crees que existe en el mundo del podcasting?

PALOMA: Sin duda. Es un formato que está creciendo muchísimo. Permite que consumas el contenido en cualquier momento y lugar. Además, el tipo de contenidos que se están creando como los de ficción, son muy interesantes y tienen muchas posibilidades.

PATRICIA: Totalmente. Solo hace falta que empiecen a llegar más voces y más diversas, y estoy segura de que seguirá creciendo muchísimo.

ANDREA: Creo que queda muchísimo espacio de crecimiento. Creo que el público tradicional de la radio va a ir consumiendo cada vez más podcast. En los comienzos su audiencia era un público más “nicho”, pero creo que ahora está creciendo mucho gracias a la capacidad de descarga y la diversidad de contenido.

P.-Por último: recomiéndame un podcast y dime por qué te gusta.

PALOMA: Recomiendo dos: Más Que Startups, un podcast formato entrevista por el que pasan CEOs de startups y comparten su experiencia, consejos y estrategias a la hora de sacar su empresa adelante y Good Night Stories for Rebel Girls, basada en el libro, diferentes mujeres cuentan la vida de las pioneras de la historia, lo recomiendo para las pequeñas y pequeños de la casa.

ANDREA: K Fund, un podcast de emprendimiento en el que realizan entrevistas con gente increíble que, tras sus mil batallas vividas (y muchas de ellas ganadas), te explican sus trucos y lecciones aprendidas. O a nivel internacional, sobre el mismo tema, Masters of Scale.

PATRICIA: En podcasts musicales, me encanta escuchar Carne Cruda. Cuando estoy en modo cultureta me pongo conferencias de la Fundación Juan March. Sobre diseño y tecnología, recomendaría How I built this o Design matters.