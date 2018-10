Raphael Minder, corresponsal del New York Times en España desde el 2010, recuerda el 1 de octubre como el día más largo de su vida profesional. “Empecé a las seis de la mañana en un colegio electoral del Raval y ya noté que el día iba a ser raro. Fue una jornada bastante surrealista. Yo me preguntaba, pero '¿quién ha dado la orden a la policía de comportarse así?", asegura el corresponsal, autor del libro Struggle for Catalonia. Con el mismo adjetivo, "surrealista", define aquel día su compañera de profesión Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España desde hace casi una década. "Había un ambiente de insurgencia real, era una lucha sobre quién era el más fuerte, los que salieron a votar o el estado español", recuerda la corresponsal francesa que también ha plasmado su vivencia del procés en el libro, En el huracán catalán. Los dos periodistas protagonizan la segunda entrega de Miradas al 1-O, un año después, en el vídeo de arriba.