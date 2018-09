Con el nuevo curso político, aparece de nuevo el problema de las pensiones. Pero nadie habla de ellas, sino del modelo que las reglamenta. Parece lo mismo pero no lo es, aunque la diferencia sea sutil. Una cosa es querer garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y para ello buscar un sistema adecuado que lo consiga, y otra muy distinta diseñar un sistema y que ese poder adquisitivo se someta a un resultado incierto, porque en este segundo caso la garantía no existe. Es un procedimiento perverso en el que nuestros políticos se refugian para no comprometerse con la justicia social.

Dionisio Rodríguez Castro. Madrid.

