Sentido y sensibilidad

Charlotte Mew no fue especialmente prolífica: en su posfacio a este libro de cuentos, Liborio Barrera enumera “algunos ensayos, menos de un centenar de poemas y ni una veintena de relatos”. Nació en Londres en 1869 y murió en esa ciudad 58 años después, vivió toda su vida en la casa familiar en Bloomsbury (lo que la sitúa en la vecindad geográfica, pero no estética, del grupo en torno a Virginia Woolf) y sus interlocutores fueron Joseph Conrad, Ezra Pound y Thomas Hardy. Pese a ello, sólo publicó un libro en vida (el excelente 'The Farmer’s Bride', 1916) y ocupó una posición marginal entre sus contemporáneos.