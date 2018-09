Kate Moss se arrepiente de haber posado en toples con 15 años

Kate Moss inició su andadura en la industria de la moda hace ya 30 años y, en este tiempo, la modelo reconoce que las cosas han cambiado en este sector, algo que valora positivamente porque le toca de manera personal. Su hija, Lila Grace Moss, de 15 años, está empezando en este mundo y su madre, orgullosa de que siga sus pasos, quiere advertirle de algunas cosas que ella misma vivió a su edad, pues fue descubierta por una agencia de modelos con solo 14. En una entrevista de televisión con Megyn Kelly de NBC, Moss, de 44 años, admite que durante sus inicios en el modelaje se sintió presionada para hacer algunos trabajos y, en concreto, se arrepiente de haber posado en topless con solo 15 años. “No dejaría que mi hija lo hiciera ahora. La miro y pensar que yo estaba haciendo topless a su edad…¡es una locura!”, dice la modelo.

Sobre las presiones que denuncia, la modelo señala a la fotógrafa Corinne Day, precisamente con quien empezó y a quien se le atribuye el lanzamiento de la carrera de Moss. “Sí, tuve presiones. Trabajé con Corinne Day y a ella siempre le gustaba fotografiarme sin camiseta pero yo no quería, era algo que no me gustaba nada cuando empecé”, explica.

ampliar foto Kate Moss y su hija Lila Grace protagonizaron en julio de 2016 la portada de 'Vogue Italia'. CORDON PRESS

También habló de su experiencia con Mario Sorrenti, el icónico fotógrafo y su pareja durante un tiempo, sobre la campaña para Calvin Klein en 1993 que catapultó a la modelo al estrellato. En esta, Moss aparece sin ropa. “Mario era mi novio, así que estaba acostumbrado, pero yo siempre decía: '¿Puedo ponerme algo de ropa?' Pero ese era el trabajo, así que simplemente lo hice", cuenta.

La modelo ya había hablado de esta experiencia en 2015, cuando le confesó al fotógrafo Nick Knight. "Me levantaba por la mañana y él ya me estaba fotografiando. Yo le decía ‘déjame en paz’. Estuve tumbada desnuda en un sofá durante 10 días. El no paraba de hacerme fotos así. Pero es que es italiano, ¿sabes? Me decía ‘túmbate, ya te diré cuando lo tengamos’. Y seguramente lo tuviéramos desde el principio. Ellos (los directivos de Calvin Klein) nos alquilaron una casa; solos él y yo, y toneladas de carrete fotográfico en esa pequeña casa desierta en la playa".

Cuando se le pregunta sobre los consejos que le daría a su hija y a los modelos jóvenes que están empezando, Moss no lo duda: “No tienen que hacerlo si no quieren”. Su experiencia y sus tabals han hecho que esta top que revolucionó las pasarelas de los años noventa y que aún hoy sigue siendo fetiche para muchas marcas y diseñadores, tenga las cosas muy claras.

ampliar foto Victoria Beckham, Kate Moss, Lenny Kravitz y Naomi Campbell en la Semana de la Moda de Paris, el pasado 23 de junio. gtresonline

Además, Moss celebra ahora que cada vez haya más diversidad sobre las pasarelas. Ella, que en sus inicios fue nombrada la “anti-modelo” debido a su cuerpo sin curvas y pechos pequeños, y que también estuvo obsesionada con su cuerpo, aprecia que los ideales de belleza para las modelos sean más variados. “Ahora hay mucha más diversidad", dice. "Creo que está bien. Hay tantos tamaños, colores y alturas diferentes. ¿Por qué simplemente serías un modelo de talla única y estarías representado por todas estas personas? Así que sí. Por supuesto, es mejor".

Sin duda Moss no es la única modelo que echa la vista atrás y asegura que ahora no haría cosas que hizo en el pasado. En abril, su compañera en la pasarela Cindy Crawford reconocía a sus 52 años que, tras tres décadas de carrera como modelo, se arrepentía de algunos trabajos. “He posado desnuda, muchas veces. Las únicas de las que me arrepiento son de aquellas en las que me convencieron”, dijo en una entrevista a la revista Town & Country.