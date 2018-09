CARTAS A LA DIRECTORA

Desde pequeños deseamos ir a la universidad, siempre hemos tenido que estudiar lo que nos mandan sin rechistar y cuando llega el momento de hacer nuestros sueños realidad, es decir, estudiar lo que realmente nos interesa, llegan las peores pesadillas. Lo de las novatadas suena bien, incluso hacen gracia, pero en el momento que los llamados “veteranos” te hacen perder tu dignidad o provocan daños físicos y psicológicos a los nuevos con el objetivo de “hacerte putadas hasta reventar” como dice su propia presentación, te quedan pocas ganas de reírte. Yo soy uno de los llamados “novatos”. Siempre he sido una persona muy sociable, pero después de descubrir que existen vidas con mentalidad anterior al paleolítico me pregunto qué sería de nosotros si dependiéramos de ese tipo de “personas” ¿Por qué nos da miedo hablar de ello? ¿Por qué no paramos estas barbaries?

Ignacio García. Soria

