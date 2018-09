El reencuentro, el sida y ¿una tercera parte? Todo lo que sabemos sobre la continuación de ‘Call me by your name’

Los espectadores no tenemos aún ni idea de qué va a contar la esperada segunda parte de Call me by your name (2017). Luca Guadagnino, Timothée Chalamet y Armie Hammer (director y protagonistas, respectivamente), sí. Y en el Festival Internacional de Toronto, donde los dos últimos han presentado películas (no juntos, esta vez) y protagonizaron un reencuentro que hizo llorar a algún que otro admirador de la película, dieron pequeños detalles.

"La película se va a hacer y ya hay gente trabajando en ella", confirmó en Toronto Armie Hammer, que en Call me by your name interpretaba al americano atractivo e intelectual que enamora al adolescente Elio y deja su corazón hecho trizas cuando termina el verano. "Lo mucho que sé y lo mucho que puedo decirte son cosas diferentes", reveló a Variety. "Sé mucho, pero no puedo decir nada".

Repasemos cómo hemos llegado hasta aquí. Call me by your name causó sensación en festivales en 2017, llegó a España en 2018, recolectó nominaciones a los Oscar ese mismo año (se llevó la de Mejor Guion Adaptado, pero estuvo nominada también a mejor actor y mejor película) y, sobre todo, dejó huella como una de esas películas generacionales que marcan a sus espectadores y crean alrededor de ella un culto mucho mayor que sus resultados en taquilla. Los melocotones, protagonistas silenciosos de la historia y claves en la escena más comentada de la película, empezaron a invadir Instagram y en Crema, Italia, hay ahora tours que aprovechan el pico de turismo que ha provocado la película.

Los rumores de que la historia no terminaría ahí surgieron desde que la película empezó su recorrido por festivales, pero su director, Luca Guadagnino (Sicilia, Italia, 1971), lo confirmó en los Oscar y ha ido dejando detalles sobre la segunda parte desde entonces. Estos son los que conocemos...

1. La historia estaría situada unos "cinco o seis años después"

Elio (Timothee Chalamet) y Oliver (Armie Hammer) en el momento en que se conocen en 'Call me by your name'. Cordon Press

Fue lo primero que reveló Guadagnino cuando el pasado marzo confirmó los rumores de una segunda parte al periódico USA Today en la alfombra roja de los Oscar: "Ya estoy planeando la historia con André Aciman, y va a tener lugar unos cinco o seis años más tarde. Va a ser una película nueva, con un tono diferente".

2. Pero no se sabe si seguirá la línea temporal de la novela

Si en Call me by your name la historia terminaba (y terminaba con nosotros, de paso) con Elio llorando frente a la chimenea tras saber que Oliver, a miles de kilómetros, se iba a casar con una mujer, en la novela André Aciman se permitió contar un poco más y relatar algunos encuentros de Elio y Oliver pasados los años. En esos encuentros, Oliver es profesor en una universidad, sigue casado y tiene hijos. En una entrevista con la web especializada en cine Deadline, el actor Michael Stuhlbarg, que interpretaba al padre de Elio y se llevaba uno de los más bellos monólogos que hemos presenciado en el cine de los últimos tiempos, dejó una pista: "Hay partes del libro que no se extrajeron minuciosamente". En un encuentro con The Hollywood Reporter, Guadagnino señaló: "La novela tiene 40 páginas al final que abarcan los siguientes 20 años de las vidas de Elio y Oliver, por lo que hay indicativos de que el autor Andre Aciman tiene la intención de que la historia pueda continuar".

3. Tendrá como fondo la crisis del sida

Si bien la novela estaba situada en 1987, en plena crisis del sida, Guadagnino y su guionista James Ivory decidieron situar la película en 1983, cuando se estaba descubriendo. Esta crisis queda, pues, para la segunda parte. "Creo que será una parte muy relevante para la historia", es la única indicación que ha dado el director al respecto. En la misma entrevista con The Hollywood Reporter dio más detalles sobre el giro emocional del protagonista: "Si la primera parte era una historia sobre hacerse mayor y convertirse en un hombrecito, el siguiente episodio debería ser: ¿cuál es la posición del hombrecito en el mundo, qué es lo que quiera y qué queda unos años después del golpe emocional que le convirtió en quién es?". Aunque para golpe emocional, el que se nos quedó a los espectadores.

4. Guadagnino ha contado cómo podría ser la primera escena

Para alguien que quiere guardar el secreto, a veces se diría que se muere por contarnos la película antes de hacerla. El director reveló a The Hollywood Reporter que la primera escena estaba ya en su cabeza. "Creo que Elio será un cinéfilo y me encantaría que estuviese en un cine viendo Once More (Encore), de Paul Vecchiali, una película de 1988 sobre un hombre que se enamora de otro y deja a su familia. Fue la primera película francesa que habló del sida. Esa podría ser la primera escena de la segunda parte".

5. James Ivory no repetirá como guionista

Pese a que se llevó el Oscar gracias a su labor en la primera parte. O precisamente por ello: según reveló a IndieWire, el veterano director y guionista ama demasiado esa historia como para añadirle una segunda parte. "Si él [Luca Guadagnino] quiere hacer algo, si Andre Aciman quiere escribir algo, muy bien, genial. ¡Pero no sé qué van a hacer con un Timmy (Chalamet) de cuarenta años!". En estas declaraciones se nota algo de humor y un poco de disgusto: está claro que Ivory es partidario de que la historia se quede ahí.

6. Esto puede ser muy, muy largo

Al contrario que James Ivory, Guadagnino, que tiene pendiente de estreno este mismo año su versión del clásico de terror Suspiria, cree que la historia da para mucho más. "En mi opinión, Call me by your name podría ser el primer episodio en la crónica de la vida de estas personas que conocimos en la película". El propio director comparó la idea que tiene en su cabeza para continuar la historia con la trilogía que comenzó con Antes de amanecer, la serie de películas de Richard Linklater sobre un romance entre un americano y una francesa estrenadas entre 1995 y 2013. Un romance que se expande 18 años. Probablemente en 2020, fecha de estreno prevista para la segunda parte, estaremos haciendo cábalas sobre la tercera.

