Spinners para todos

Diego Regaño, de EL PAÍS, entrega 2.000 spinners a Save the children.

Los spinners han causado furor entre los niños en los últimos meses. Se trata de un pequeño juguete con un mecanismo muy simple: una pieza de plástico o metal con aspas y un rodamiento central que se sujeta con los dedos y sobre el giran las aspas a gran velocidad. Nació como una herramienta antiestrés para ayudar a niños con autismo, hiperactividad, déficit de atención… pero ha sido ahora cuando ha alcanzado el éxito. Existen diferentes modelos: con más o menos aspas, luces de colores, diferentes formas, materiales, dibujos… Se trata de un juguete sencillo y adictivo que marcará a esta generación.

En EL PAÍS, una de las colecciones más multitudinarias de los últimos años fue precisamente la de este juguete, del cual se distribuyeron cuatro modelos diferentes con el diario. Este verano Diego Regaño, del departamento de promociones, hizo entrega de 2.000 unidades a Save the Children.

Los juguetes se han entregado a los niños en los campamentos urbanos de Madrid y alrededores. Save the Children ofrece a las familias que no pueden hacer frente al pago de estas actividades o no tienen con quién dejar a los niños mientras trabajan, la posibilidad de que acudan a los campamentos y disfruten de actividades lúdicas, excursiones, talleres…

“Para los niños el ocio es muy importante, el juego transmite valores de deportividad, trabajo en equipo, socialización…” explica Mariluz García, del departamento de comunicación de Save the Children.

Según datos de Save the Children, en España uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social. Por ello, la ONG centra su labor en este sector atendiendo a más de 8.000 niños al año. “Los programas se desarrollan durante todo el año, por las mañana trabajamos con los padres que se encuentran en paro o con niños muy pequeños, mientras que por las tardes hacemos refuerzo escolar para los niños, talleres de prevención de violencia y actividades de ocio.” comenta García.

El acceso a estos programas se tramita a través de servicios sociales, la gran mayoría de los casos son ellos quienes los derivan, aunque también muchas familias acuden directamente a la ONG.