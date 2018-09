La historia de ‘amor’ de Bradley Cooper y Lady Gaga

Uno de los solteros más codiciados de Hollywood tiene un nuevo amor. Acostumbrado a mantener su vida personal en privado, Bradley Cooper ha sorprendido en las últimas semanas por sus repetidas declaraciones de afecto y admiración hacia la cantante Lady Gaga, su coprotagonista en la película Ha nacido una estrella. ¿Será que hay algo más que una relación profesional entre ellos? Depende de lo que entendamos por "algo más". Si hablamos de una relación amorosa, no. Si nos referimos a una fuerte amistad basada en admiración y confianza, absolutamente.

Todo empezó en los momentos previos a la realización del remake de la película. Cooper estaba seguro que la ganadora de múltiples premios Grammy sería la opción perfecta para el personaje de Ally, y como guionista y director del proyecto hizo todo lo posible para convencer a Warner Bros. En un principio el estudio detrás del filme dudaba que fuera una buena idea darle el papel a una artista que si bien había actuado con anterioridad, nunca había tenido un protagónico. Pero al ver la confianza que Cooper depositaba en ella y al recibir el vídeo de la audición, no tardaron ni dos segundos en aceptar.

Los actores en el set de 'Ha nacido una estrella' el 17 de abril de 2017. G3online

La química entre los dos actores fue "instantánea", de acuerdo a las propias palabras de la cantante de Poker Face. "El segundo que lo vi fue como: '¿Te he conocido toda mi vida?", afirma la actriz. "Fue una conexión instantánea, una entendimiento instantáneo el uno del otro".

Para Cooper el primer encuentro fue igual de inolvidable. "Ella bajó por las escaleras y salimos a su patio y vi sus ojos. Honestamente, algo hizo clic y me dije a mi mismo: 'Wow", cuenta Cooper. "Después de diez minutos estábamos comiendo comida casera que ella había preparado. Yo amo comer y el hecho de que ambos viniéramos de familias italiano-americanas ayudó mucho a nuestra cercanía", añade el artista.

Tras haber conquistado el estómago del actor de ¿Qué pasó ayer?, la ganadora de un Globo de Oro conquistó su corazón. Como ha declarado el recién estrenado director en numerosas ocasiones, la actriz le ayudó a sacar la mejor versión de sí mismo para el personaje y lo impulsó a hacer algo de lo que nunca se creyó capaz: cantar enfrente de decenas de miles de personas. "Ella dijo: 'No soporto cuando las películas usan playback y se nota como los actores están doblando. Nosotros vamos a cantar en vivo", cuenta el actor aún asombrado.

Los actores en el Festival de Venecia el 31 de agosto de 2018. G3online

Finalmente la cantante logró convencerlo y ambos cantaron en festivales como Stagecoach, Coachella y Glastonbury. "Ella está tan segura de sí misa y me dio tanto apoyo, que me sentí muy cómodo. Me dio las agallas para salir [al escenario]", relata Cooper.

Fue esta misma comodidad la que dio paso a un camino de vulnerabilidad que ambos artistas transitarían juntos. En el caso de Gaga fue la inseguridad que la persiguió en los primeros años de su carrera. Para ayudarla a entrar en el personaje introvertido de Ally, Cooper obligó a la actriz a quitarse todo el maquillaje que llevaba puesto. Esto, aparte de suponer una preocupación estética que podría tener cualquier artista, despertó en ella algunos recuerdos de su pasado. "Cuando empecé, no era la chica más bonita en la habitación", cuenta la actriz de American Horror Story. "Ellos [los productores] querían tomar mis canciones y dárselas a otras cantantes, pero yo me aferré a ellas. Hicieron sugerencias sobre como debía verme. Yo no quería ser vista como otras mujeres, ser sexy como otras mujeres. Yo quería tener mi propia visión", relata la cantante.

Paralelamente a esa lucha interna que llevaba a cabo la actriz, Cooper lidiaba con una batalla propia. Como reveló el actor en 2016 en una entrevista con Barbra Walters, tuvo problemas en el pasado con el alcohol y las drogas. Si bien el actor asegura estar sobrio desde hace casi 13 años, el personificar a un cantante con problemas de adicción removió ciertos recuerdos en su interior. “Cuando estás tratando de decir la verdad, debes ir a lugares y usar cosas que te hayan sucedido a ti", le dijo Cooper a la revista Variety en el Festival de Cine de Toronto. "Lo encuentro muy catártico", ha añadido.

Queda claro que la experiencia de trabajar juntos ha unido a la pareja de formas inimaginables. Y si bien la idea de un romance está lejos de materializarse - Cooper acaba de tener una hija junto a la modelo Irina Shayik y Gaga se comprometió con Christian Carino - no cabe duda de que esto "es el comienzo de una hermosa amistad".