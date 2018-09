Conseguir las nuevas zapatillas de Kanye West es casi tan difícil como ganar la lotería

Esa zapatilla me gusta, voy a la tienda, me la compro. Pues si quieres unas Yeezy 700 Wave Runner, la ultra deseable última entrega de Kanye West –a 300 euros el par–, la ley de la oferta y la demanda no funciona exactamente así. En la madrileña Mini Shop, una de las siete tiendas españolas que contarán con este modelo, primero hay que inscribirse online (en un plazo de 24 horas que empieza mañana martes a las 00:00). Solo puedes registrarte una vez (si lo haces dos, quedas descalificado). Y solo puedes escoger un número de pie en tallaje americano (no se puede cambiar).

Una vez tienes el OK, el viernes 14 a las 21:00 sabrás si has sido elegido en el sorteo. Te enterarás por correo electrónico y tendrás que contestar al momento. Si no, adivina: descalificado. Y da igual que el sábado 15, día de la entrega, tengas una cita de Tinder o estés a punto de entrar al quirófano. Si lo que quieres es conseguir el nuevo bebé de Kanye West, estás obligado a presentarte personalmente en la tienda con un DNI original y una copia, física o electrónica, del correo electrónico que te ha autorizado a entrar en el equipo, hasta ahora, más selecto en la historia del streetwear.

"¿Para qué vas a perder el tiempo? Viendo todo lo que hay que hacer es más fácil que te toque el Gordo de la Primitiva"

“Adidas da la libertad a las nueve tiendas que han sido seleccionadas en España para que elijan la forma de lanzar las zapatillas, pero la mayoría permitirán inscribirse en sorteos a través de sus webs o redes sociales, y exigirán a los ganadores que las recojan en las tiendas. Fuera de España también seguiremos el mismo procedimiento”, explica Jens Wiinblad, fashion buyer de la tienda multimarca Wood Wood, que está presente en seis puntos de Copenhague y Berlín. “Cuando se trata de lanzamientos que han sido tan publicitados en las redes, como el de las Yeezy Boost 700, nos obligan a hacer este tipo de sorteos. Si no acabaríamos teniendo una cola larguísima de admiradores en la puerta de nuestras tiendas, incluso semanas antes del día oficial de la venta. Y ahí es cuando vienen los problemas para garantizar la seguridad del público objetivo de este producto, que no solo va desde los 14 a los 25 años. A veces también hay niños que no llegan ni a los 10”.

No todo el mundo es tan entusiasta con el asunto: “¿Para qué vas a perder el tiempo? Viendo todo lo que hay que hacer es más fácil que te toque el Gordo de la Primitiva”, le comenta un adolescente a su amigo en el Instagram de una de las tiendas.

Una masa crítica de consumidores potenciales ha sustituido a los actores de Hollywood por el hip hop y el clan Kardashian, y prefiere comprar todo lo que esta familia comparte en Instagram

La tendencia de comprar a través de entregas puntuales como esta es algo generacional: una masa crítica de consumidores potenciales, que apenas alcanza los 25 años, ha sustituido los actores de Hollywood por el hip hop y el clan Kardashian, y prefiere comprar todo lo que esta familia, y varios de sus amigos, comparten en Instagram. Pero sería pueril tachar de fenómeno fan lo que Kanye West ha conseguido con Yeezy, la marca que ha desarrollado en colaboración con el gigante de la ropa deportiva alemana. Su capacidad para medir la temperatura de los tiempos a través de los tipos de suela que va introduciendo es antológica: igual que las últimas zapatillas de Louis Vuitton que ha diseñado Virgil Abloh, las Wave Runner prometen una nueva era, más armónica estéticamente, que a lo que nos tenían acostumbrados muchos de los aparatosos armatostes introducidos últimamente. A partir del 15 de septiembre, todo aquel que calce las nuevas Yeezy Boost 700 se podrá considerar un privilegiado. O un superviviente.

