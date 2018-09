Ana Rosa Quintana: “Mi marido está colaborando con la justicia”

Ana Rosa Quintana ha regresado este lunes al frente de su programa en Telecinco -El programa de Ana Rosa- después de las vacaciones de un verano que, según ha asegurado ella misma, ha sido uno de los más difíciles de su vida debido a la situación de su marido, el empresario sevillano Juan Muñoz. “Uno de los temas de este mes de agosto ha sido la detención de mi marido. Cuando volvió a casa sin medidas cautelares fue para mí un mensaje tranquilizador. Viví momentos de incertidumbre. No ha sido el mejor verano de mi vida, pero tampoco el peor”, ha dicho Quintana mirando a cámara al inicio del programa.

El empresario fue detenido (y después puesto en libertad) junto a su hermano Fernando y dos abogados el pasado 31 de julio en el marco del caso Pintor, una de las causas en la que está implicado el excomisario José Manuel Villarejo. Presuntamente, Fernando y Juan Muñoz estaban implicados en la contratación del antiguo comisario para un presunto chantaje. El marido de la presentadora pasó dos días bajo detención policial para, finalmente, ser puesto en libertad sin medidas.

“Hace 10 años un hermano de Juan tuvo un pleito con Hacienda. Su familia ha intentado ayudarle en todo momento. Las cosas se van solucionando y quien tenía que hablar ya ha dicho ante el juez que no hubo ningún tipo de extorsión”, ha explicado. “Mi marido está colaborando con la justicia. Dejemos que los jueces y abogados hagan su labor”, ha añadido para después dejar claro que aunque sea un tema que le afecte directamente a ella, su programa informará de ello. “Yo no soy la persona más adecuada para hablar de un tema que afecta a mi familia. No soy capaz de informar de ello. Este programa les informará de toda la actualidad que ocurra”, ha dicho.

Ana Rosa Quintana, con Joaquín Prats. GTRESONLINE

Después, la presentadora ha dado las gracias por el apoyo recibido en estos difíciles. "Quiero dar las gracias a mis compañeros de profesión, a esta cadena, a este maravilloso equipo... porque me he sentido muy arropada. Y ahora, a trabajar como siempre", ha finalizado para seguir con el programa.

No es la primera vez que Quintana da explicaciones sobre lo ocurrido. Cuando Muñoz salió en libertad la periodista escribió solo un breve tuit: "Queridos amigos: Gracias a todos". Al día siguiente, mandaba un escrito a su programa, que en verano conduce el presentador Joaquín Prat. "Ayer mi marido fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Han sido dos días de incertidumbre, pero ya estoy más tranquila, aun así, hay que ser prudente, y hay que dejar a la justicia trabajar. Como periodista, soy consciente del interés que ha suscitado esta noticia y llegado el momento estaremos ahí para contarlo”, ya decía entonces y volvía a dar las gracias a todo su equipo.

Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz se conocieron hace más de dos décadas, durante la Feria de Abril de Sevilla —a la que ambos son aficionados— de 1997. Salieron juntos durante siete años y se casaron en 2004 en Bollullos de la Mitación, pueblo sevillano en el que la presentadora tiene raíces familiares. Su amor por la ciudad del Guadalquivir, en la que pertenecen a varias hermandades, ha hecho que Quintana fuera reconocida como hija adoptiva de la ciudad el pasado mes de mayo. En Triana también fueron bautizados sus hijos en común, Jaime y Juan, que nacieron en noviembre de 2004, cuando la periodista tenía 48 años. Estos días se les ha visto juntos de vacaciones en las islas Baleares.

Antes de su relación con Juan Muñoz, Quintana estuvo casada con el también periodista Alfonso Rojo, con quien tiene un hijo, Álvaro, que se casó en julio de 2016 con la psicóloga Ana Villarubia en Jarandilla de la Vera.