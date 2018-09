El rockero Quique González estalla en Twitter contra David Guetta: “¿Tienes la conciencia tranquila?”

A los fans de David Guetta, Dj francés nacido en 1967, probablemente les cueste ubicar a Quique González (Madrid, 1973). Damos algunos datos: uno de los rockeros españoles más respetados, autor de una decena de discos, favorito de músicos como Bunbury o Miguel Ríos y autor de temas que ya forman parte del imaginario musical de este país, como Aunque tú no lo sepas (canción que compuso para Enrique Urquijo inspirado por un poema de Luis García Montero),

González lleva años afincado en Villacarriedo, pueblo cántabro que se encuentra a 36 kilómetros de Santander. Allí ha establecido su residencia desde que hace una década decidiera romper con las discográficas tradicionales y ha compuesto discos como Me mata si me necesitas (2016). Esta proximidad con la capital cántabra ha provocado que la cancelación a última hora de David Guetta el pasado 28 de julio (dejó a 10.000 sin concierto) en la Campa de La Magdalena (Santander) tocara de cerca al músico madrileño. Se trataba del concierto estrella de la Semana Grande santanderina.

“Hola David Guetta! ¿Cómo va lo de Santander? ¿Tienes la conciencia tranquila? Te la suda un poco, ¿verdad? ¡Pero si solamente tenías que traer el pincho! Vas a dejar a unos cuantos amigos en la bancarrota. No hay derecho. Te bañas en billetes. Págales, joder”, le recriminaba hace unas horas Quique González en Twitter.

El pasado 28 de julio, David Guetta dejaba a 10.000 personas sin concierto solo 30 minutos antes de la hora a la que debía comenzar la actuación. Habían pagado 50 euros por ver al DJ. Cantidad a la que en muchos casos había que sumar gastos de desplazamiento y alojamiento dado que había público procedente de toda España. A día de hoy aún no está claro que los afectados vayan a recuperar su dinero por la entrada. La organización del fallido concierto asegura a El diario montañés que sigue sin recibir el dinero del caché que cobró el artista. La organización asegura que abonó a Guetta el caché de manera íntegra por adelantado. Concretamente, un mes antes de su actuación. Tras la cancelación, la organización comunicó que su intención era reembolsar el importe de las entradas. Sin embargo, tal y como informa El diario de Cantabria, un mes después las 10.000 personas que acudieron a la Campa de la Magdalena siguen sin saber qué ocurrirá con su dinero.

Qué pasó para que Guetta no actuara. Una avería en el avión que trasladaba al DJ de Moscú a Santander derivó en la cancelación de su actuación en el último momento. David Guetta hizo uso de Instagram para excusarse y explicar a los asistentes lo ocurrido: "Hola Santander, lo siento muchísimo, no puedo estar con vosotros esta noche debido a que tuve problemas con el avión. Estoy tratando de venir lo más pronto posible para hacer nuestra fiesta". Mensaje que no alivió la indignación y la desolación de los asistentes que llevaban horas esperándole.

El incidente provoca la guerra entre rokeros y DJs. "¿Que solo tenía que traer el pincho? Inculto. Eso define el indie en este país", dicen a González

Este no es el único cambio de última hora que ha generado controversia en la carrera del DJ. En 2014 en Brasil, ante 20.000 personas, tuvo que detener una actuación durante 20 minutos alegando que se le había estropeado el pen drive donde llevaba toda la música que estaba pinchando esa noche. "Es lo que pasa cuando le das al play en un concierto, que si falla el ordenador te quedas con el culo al aire", "David Guetta es un DJ sobrevaloradísimo", "Guetta no es DJ, porque pinchar, no pincha. Poner canciones con un pen drive no es pinchar", le criticaban a través de las redes sociales.

El éxito, al igual que la controversia que generan cada una de sus cancelaciones o percances, de Guetta aviva el recurrente debate entre músicos y aficionados a la música: ¿puede considerarse músico a alguien que lo único que hace es poner canciones a través de un ordenador? "¡Pero si solamente tenías que traer el pincho! [o sea, el pen drive]", le reprochaba el propio Quique González en Twitter. Muchos usuarios de la red social coinciden con el cantante madrileño, mientras otros le reprochan su descalificación hacia el trabajo de DJs como Guetta.

"Tú haces letras de poesía de tercero de E.G.B y se te ve bastante tranquilo", "¿que solo tenía que traer el pincho? Inculto. Eso define el indie en este país. La superioridad moral de sentirse mejor que otros", "me parece mal lo que ha hecho David Guetta en Santander, pero decir que solo tiene que llevar un pincho para hacer música es lo mismo que decirte a ti que solamente tienes que emitir balbuceos y aporrear la guitarra en tu siguiente concierto", contestaban al rockero los defensores de las sesiones de DJs.

