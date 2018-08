6

Suede: ¿quiénes son Extremoduro y por qué somos sus teloneros? Nos vamos

Quién, dónde y cuándo. Suede. 2 de mayo de 1997. Festimad (Madrid).

Por qué se canceló. El grupo británico comandado por Bret Anderson decidió no tocar "al no considerar adecuado el equipo técnico que se le había preparado". Pero entre bambalinas se apuntó otra razón: el grupo se cabreó por el hecho de que Extremoduro tocaran después de ellos como auténticos cabezas de cartel de la jornada. El nombre de los de Robe Iniesta también aparecía más grande en el cartel, por cierto, lo cual pudo ser la puntilla.

Momento de máxima tensión. Decepción para las 14.000 personas congregadas en el parque de El Soto. Así lo recuerda para ICON un asistente y aún hoy muy fan de Suede: "Vivía en Móstoles y aquello era un hito: ver en casa a tu grupo favorito en su apogeo. Me bajo al parque y hay rumores de que algo ha pasado. No recuerdo ningún cartel o información visible avisando de la cancelación. Hablando con fans que pululaban por allí me dijeron: 'Han venido, han probado sonido, se han enterado de que no encabezan el cartel y se han ido'. Poco después, ese mismo verano fueron cabezas de cartel en el FIB". En la imagen, Brett Anderson actúa en el Reading Festival en Inglaterra en 1997.