Duelo musical para chicas y maricas... y ‘todes’ las demás

Valeria Vegas y Paco Tomás seleccionan en esta playlist canciones que evocan al programa radiofónico Wisteria Lane, que dirige Tomás y le valió el pasado verano el Premio Baeza por la diversisad; al folklore; a Spain Calling, la gala alternativa eurovisiva de la que han sido partícipes; a su actividad en Instagram; a su activismo por y para el moviemiento LGTBI; a la mítica sección de Kurt y Courtney en Radio 3; o al programa Alaska Y Segura y Carta Blanca (de los que fue guionista Paco). Ambos han colaborado en el Fanzine para Chicas y Maricas, y en la revista Shangay. Paco es uno de los guionistas de Nosotrxs somos, la primera serie documental sobre la lucha LGTBI en España que ofrece Playz. Valeria, además de ser la biográfa de las memorias de La Veneno y la directora del documental Manolita, la Chen de Arcos, es la prologuista de Travestiario, de Donacio Cejas. La selección es poderosa. Y suena ASÍ:

Además, Paco Tomás tiene escritos dos libros: Los lugares pequeños o Algunas razones.

Pregunta. He creado una playlist personalizada para Valeria y para ti. ¿Con qué canción te quedas y por qué?

Respuesta. Pues me quedo con la versión del Hung Up de Montefiori porque me recuerda a un show que montamos en La Noche en Blanco, donde una banda nos acompañaba en un pasacalles, en plan Bienvenido mr Marshall, interpretando desde ese tema, en la versión Con Loli de La Terremoto, hasta el Francisco Alegre y el Hey boy hey girl de los Chemical Brothers.

P. ¿Qué canción elegirías para que fuese, repentinamente, la nueva intro de Wisteria Lane?

R. Pues Cuándo, para qué, cómo y con quién de Carlos Berlanga.

P. ¿Qué tema te habría gustado escuchar en directo en el plató de Alaska y Segura?

Pues teníamos una idea de un numerazo, en plano secuencia, rollo flashmob, con la canción Chinches de Amatria que hubiese sido viral seguro. Pero al final no pudo ser.

P. ¿Qué canción recomendarías oír antes de empezar a leer tu libro Los Lugares Pequeños?

R. Changes de Bowie.

P. ¿Y para Algunas Razones?

R. Here comes the sun" de Nina Simone.

P. Como maestro de ceremonias de Spain Calling, la gala alternativa a Eurovisión. ¿Qué canción crees que podría lograr la proeza de ganar el festival en alguna ocasión? Admitimos cualquier género y época.

R. La revolución sexual de La Casa Azul, sin ninguna duda. Perdimos una oportunidad de oro de volver a ser respetados musicalmente en el mundo.

P. Citando a Bibiana Fernández, "la realidad es la realidad, pero Instagram es Instagram". ¿Qué canción define tu actividad en esta red social?

R. Cambio de idea de Astrud

P. Carta Blanca ha sido de los mejores programas emitidos en la televisión de los últimos 20 años. Si fuera posible un revival, ¿con qué actuación musical contarías en un imaginable y deseado programa de vuelta?

R. Uff, muchas. Ahora mismo me encantaría una versión del Silent all these years de Tori Amos en las voces de Rosalía y Amaia Romero.

P. De todas las canciones que seleccionaron Kurt & Courtney en su sección en Radio 3, ¿cuál rescatarías?

R. Pues el No te puedo hacer feliz de El Chico con la Espina en el Costado. Me parece una canción de amor preciosa.

P. ¿Qué canción define para ti la aportación que hace día a día Valeria Vegas al universo LGTBI?

R. Make your own kind of music de Mama Cass, por ejemplo. Aunque desde 1969 a hoy han cambiado mucho las cosas, ¡faltaría más!

Por su parte, Valeria Vegas firma también unos deliciosos artículos en la revista Vanity Fair: son pura fantasía.

Pregunta. He creado esta playlist para que Paco Tomás y tú la oigáis mientras respondéis el cuestionario. Tras la escucha, ¿con qué canción te quedas y por qué?

Respuesta. He estado dudando...pero me ha podido el corazón: Science Fiction/Double Feature de Joan Jett.

P. ¿Qué canción te evoca rápidamente al programa radiofónico Wisteria Lane?

R. Quizás sea redundante pero ya lo asocio precisamente a la intro de los créditos de Desperate Housewives, compuesta por Danny Elfman.

P. ¿Qué tema de una de esas folclóricas que sueles rescatar para nuestro deleite es tu favorito?

R. ¡Qué difícil elección! Venga, La encrucijada de Marifé de Triana, que para eso es la gran actriz de la copla y no le cabe más drama a la canción

P. Cuentas con más de 2000 ejemplares de Lecturas... Mientras los ordenas, ¿qué te pondrías de fondo?

R. El Rockstation de McNamara, y de ese mismo disco: Gritando amor

P. ¿Qué canción define a la prensa rosa nacional actual?

R. Estoy mala de Martirio, aunque el Rumore de Raffaella Carrà también le va como anillo al dedo a los asuntos del corazón.

P. Como colaboradora de Spain Calling, la gala alternativa a Eurovisión. ¿Qué canción crees que podría lograr la proeza de ganar el festival? Admitimos cualquier género y época.

R. Siempre apostaré por La revolución sexual de La Casa Azul

P. Citando a Bibiana Fernández, "la realidad es la realidad, pero Instagram es Instagram". ¿Qué canción define tu actividad en esta red social?

R. Cuánta razón tiene Bibiana (siempre). Pues diría que Kiss them for me de Siouxsie and the Banshees.

P. El espíritu de tus artículos en Vanity Fair se reflejaría en la canción...

R. God & Monsters de Lana del Rey.

P.Sueles mostrar los discos que te acompañan en tus trayectos. En el supuesto de que sólo pudieras escuchar una de ellas en bucle, ¿cuál sería tu elegida?

R. Mmmmm.... El Lp de Sparks Gratuitous Sax & senseless violins, y de ahí mismo el When do I get to sing My Way.

P. ¿Qué canción define para ti la aportación que hace Paco Tomás al universo LGTBI?

R. Heroes de Bowie.

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.