Los tres hijos de Ángel Nieto se repartirán su legado

Los herederos del mítico piloto Ángel Nieto —fallecido el 3 de agosto de 2017 en un accidente de tráfico cuando paradójicamente conducía un quad en Ibiza durante sus vacaciones— han llegado a un acuerdo para repartirse su legado. Según fuentes próximas a la familia, los tres hijos de Nieto, Gelete (41 años) y Pablo (37), nacidos de su matrimonio con Pepa Aguilar; y Hugo, que todavía es menor de edad, fruto de su relación con Belinda Alonso, se repartirán a partes iguales la herencia de su padre, que murió sin dejar testamento y sin haberse divorciado de su primera mujer aunque llevaba muchos años conviviendo con Alonso. De hecho la Administración ha reconocido como viuda legal a Pepa Aguilar y como tal es ella quien recibe la pensión de viudedad del motociclista.

Las negociaciones se han llevado con discreción por deseo expreso de la familia, si bien ha trascendido que ha habido momentos de tensión, como cuando el pasado 13 de abril Belinda Alonso firmó un acuerdo con la compañía de seguros que cubre la responsabilidad civil del vehículo que provocó el accidente. Según el mismo, ella recibe 600.000 euros y Hugo, el hijo menor del piloto, 300.000 euros. Las indemnizaciones se determinan según el grado de parentesco de los herederos y en función de los ingresos de la víctima.

Esta aceptación no invalida los derechos del resto de familiares directos de Ángel Nieto, pero sí rompe la línea común que habían seguido hasta ahora, ya que el acuerdo firmado incluye que Alonso ha reconocido una cuota de responsabilidad del campeón de motociclismo en el accidente. Una decisión que ha extrañado a los dos hijos mayores del piloto: “Nosotros no sabíamos nada y nos ha sorprendido”, afirmó Gelete Nieto cuando se conociño lo sucedido, “porque entiendo que ese acuerdo dice que parte de la culpa del accidente la tuvo mi padre, algo con lo que no estamos de acuerdo y creíamos que Belinda tampoco”.

El piloto Ángel Nieto en un evento en febrero de 2017. GTRESONLINE

Los hijos mantienen una reclamación judicial en la que reclaman responsabilidades penales en el siniestro de su padre por entender que “la investigación estaba inconclusa”, según manifestó a este periódico Antonio Miana, su abogado, a mediados del pasado mes de enero.

Ángel Nieto ha dejado un considerable patrimonio no solo las casas de Madrid e Ibiza, también otras importantes propiedades inmobiliarias en Fuencarral, cerca de la capital. Belinda Alonso ha sido quien ha defendido los intereses de su hijo, todavía menor de edad. Pepa Aguilar, la primera mujer del piloto se ha quedado fuera del reparto.