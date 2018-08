Vaqueros contra la intolerancia: así es la colección de otoño de Calvin Klein Jeans

En su primer desfile para Calvin Klein, el belga Raf Simons puso 'This is not America' como banda sonora. Un clásico de David Bowie con el que Simons pretendía criticar la idea de América de Trump y reivindicar la pluralidad que la firma representa. Aquella coleccción puso las bases de lo que ahora ofrece Calvin Klein Jeans, la línea joven de la marca más influyente de Estados Unidos