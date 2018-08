¿Su madre o su hermana? El misterio familiar que alteró la vida de Jack Nicholson

Primavera de 1974. Chinatown, de Roman Polanski, está a punto de estrenarse en Estados Unidos. La revista Time decide hacer un reportaje de portada sobre su protagonista, Jack Nicholson (Nueva Jersey, 1937). Nicholson había despuntado en Easy Rider (Buscando mi destino, 1969) y estuvo nominado al Oscar por Mi vida es mi vida (1970), la película de Bob Rafelson que lo convirtió en estrella. Y se apuntó otro éxito de crítica un año después con Conocimiento Carnal, de Mike Nichols. Cuando iba a estrenar Chinatown, Nicholson era ya una de las estrellas más intrigantes y magnéticas de Hollywood.

"Cuando descubrí quién era mi madre, ya era maduro psicológicamente. De hecho, me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento” Jack Nicholson

Jack nació y creció en Neptune, Nueva Jersey. Sus padres eran John y Ethel May, respectivamente el limpiacristales de unos grandes almacenes y una peluquera y pintora aficionada en sus ratos libres. Nicholson tenía también una hermana mayor, June, que quería ser actriz, pero acabó logrando únicamente trabajar como cabaretera tras mudarse a Los Ángeles.

Detrás de June fue Jack. En 1954 se mudó a la meca del cine decidido a conseguir papeles como actor y no tardó en conseguirlo: en 1958 ya participaba en su primera película de bajo presupuesto, The Cry Baby Killer. Desgraciadamente, June falleció en 1963. Para aquel entonces Jack ya acumulaba títulos de terror de bajo presupuesto en su carrera, varios de ellos dirigidos por el legendario Roger Norman. La familia siguió menguando: siete años después falleció su madre, Ethel May. Cuando empezaba a abrazar el éxito y la fama, Jack Nicholson se quedó sin madre y sin hermana en poco más de un lustro.

Y ahora es cuando volvemos a 1974 y al artículo de Time y debemos cambiar el dramatis personae de toda esta historia. Los periodistas del semanario que elaboraban el perfil sobre la vida de Jack Nicholson, que tenía entonces 37 años, solo necesitaron hablar con algunos vecinos, familiares y allegados para descubrir algo asombroso: que June no había sido la hermana mayor de Jack, sino su madre. Y que Ethel May no había sido su madre, sino su abuela.

Según el artículo, June tenía 17 años cuando se quedó embarazada. Estaba soltera y no sabía con certeza quién podría ser el padre de la criatura. Cuando el pequeño Jack nació, los padres de June decidieron educarlo como si fuese suyo y decirle que June era su hermana mayor. La casualidad quiso que Chinatown, la película que Nicholson estrenaba justo en el momento en que conoció este dato, tuviese una escena final en la que (en una escena que ha pasado a la historia) Faye Dunaway repite: “¡Es mi hermana, es mi hija!”. Su personaje, se descubre, había sufrido la violación de su padre, por lo que su hija es su hija y su hermana a la vez.

Es difícil imaginar cómo puede alguien encajar la noticia de que los seres queridos con los que había crecido no eran exactamente lo que él creía. Y, lo que es peor, que ya no estén para poder hablar con ellos y aclarar las cosas. Sin embargo, Jack Nicholson declaró años después que había sido “un evento bastante dramático, pero no lo que yo llamaría traumático. Después de todo, cuando descubrí quién era mi madre, ya era maduro psicológicamente. De hecho, me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento”.

¿Pero quién fue el padre de Jack Nicholson? Una biografía del actor publicada en 1994, Jack’s Life (“La vida de Jack”) apunta dos nombres: uno es Eddie King, actor y compañero de baile de June en sus tiempos de cabaretera cuyos vecinos siempre comentaron, según el autor del libro, el parecido entre Jack y él. Pero más probable es que el padre sea Don Furcillo-Rose, cantante y exnovio de June que reivindicó la paternidad, aunque Nicholson siempre se negó a hacerse ninguna prueba que lo probase. Don falleció en 1998, pero le pidió a su hija, Donna Rose, que continuase con su campaña para ser reconocido como el padre de la estrella de Hollywood. Donna publicó un libro en 2001 llamado You Don’t Know Jack: The Tale of a Father Once Removed (“No conoces a Jack: la historia de un padre eliminado”). Falleció de cáncer en 2005. Según una colaboradora contó a Patrick McGilligan, autor de Jack’s Life, su (posible) hermano Jack Nicholson llamó al hospital para hablar con ella antes de su fallecimiento.

