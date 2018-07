Las princesas que buscan venganza

La mitología tiene un carácter atemporal que puede servir para hablar de problemas actuales. "Todo depende de cómo interpretemos estas leyendas. Pueden ser irrelevantes si creemos que es algo remoto en el tiempo, pero si lo hacemos de una forma metafórica pueden convertirse en una gran herramienta para contar historias que importan ahora”, dice el bailarín y coreógrafo Akram Khan que presenta su espectáculo Until the Lions –dentro del programa de Veranos de la Villa– en el Teatro Circo Price y que podrá verse durante tres días (jueves 19 y viernes 20 a las 22.00; sábado 21, a las 20.00; entradas desde 12 euros).

Con Until the Lions, Khan realiza una versión del Mahabharata, un poema épico indio, donde mezcla la danza con estructuras teatrales para contar esta historia clásica desde una perspectiva femenina. “Esta producción pretende cuestionar las normas sociales impuestas sobre el género que nos acaban oprimiendo”, apunta el coreógrafo y director de esta pieza, quien utiliza el kathak –un baile tradicional del norte de India– y la danza contemporánea para contar la historia de Amba, una princesa secuestrada el día de su boda y despojada de su honor que invoca a los dioses para buscar venganza y acabar renaciendo como guerrero. “Amba representa la injusta posición que siguen viviendo las mujeres con respecto a los hombres y la rebelión para combatirla”, añade.

Khan visibiliza a los personajes femeninos de esta historia en forma de coreografía, pero fue la escritora Karthika Naïr la que los sacó de la oscuridad por primera vez con su libro Until the Lions: Echoes from the Mahabharata (2015). “Näir me propuso crear esta pieza para poner en valor la figura de las mujeres en este relato clásico”, explica.

Para esta producción, el coreógrafo y bailarín inglés de origen bangladesí se ha rodeado del mismo equipo artístico con el que trabajó en DESH, uno de sus proyectos más importantes. Entre ellos, la propia Karthika Naïr, el artista visual Tim Yip y la dramaturga Ruth Little. El espectáculo, concebido para ser representado en un espacio circular, cuenta con la participación de los bailarines Joy Alpuerto Ritter, Rianto y Ching-Ying Chien. Esta última ganó el premio a la Mejor Interpretación en Danza Moderna en los Premios Nacionales de Danza del Reino Unido por su papel en esta producción. La música en directo corre a cargo de los cantantes Sohini Alam y David Azurza, el percusionista Norman Jankowski y el músico Joseph Ashwin.

ampliar foto El coreógrafo y bailarín Akram Kahn. Lisa Stonehouse

Khan confiesa que guarda un especial cariño a esta pieza porque fue precisamente la versión teatral del Mahabharata de Peter Brook (1989) con la que inició su carrera a los trece años. “Las danzas tradicionales indias y el Mahabharata, en concreto, siempre han tenido una gran influencia en mí, pero fue trabajar con Brook lo que me ha permitido acercarme a esta obra de otra manera. Su forma de interpretar esta historia, dándole un trato universal como si esa mitología particular de la cultura india se pudiese aplicar a cualquier lugar del mundo”, explica el coreógrafo.

Akram Khan es uno de los artistas contemporáneos más aclamados internacionalmente. Una de sus representaciones más importantes fue la que realizó en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, junto a su compañía, Akram Khan Company, y por la que recibió una aclamación unánime del público y la crítica. Tras 30 años de trayectoria profesional como bailarín, Khan se encuentra actualmente girando internacionalmente con Xenos, una producción que supone su último solo como bailarín sobre los escenarios. “Este tipo de espectáculos requieren de un gran esfuerzo físico difícil de mantener para mi edad (43 años), dejaré de hacerlos, pero seguiré bailando con la compañía”, concluye.

