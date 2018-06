Raquel del Rosario llora a Edu del Prado, pareja de su hermano

La cantante Raquel del Rosario ha expresado su dolor ante la muerte de Edu del Prado, el que era su cuñado. A través de sus redes la artista ha lanzado un mensaje en el que explica su relación con el intérprete de UPA Dance: "Misael, mi hermano, era su marido, quien en las últimas semanas me ha enseñado un montón de cosas (más) mientras nos acompañábamos en la distancia. Estoy deseando abrazarle", escribió. El artista valenciano, conocido por haber formado parte del grupo UPA Dance y por su participación en la serie Un paso adelante, murió el sábado a los 40 años víctima de una grave enfermedad

La cantante se ha despedido de Edu del Prado con estas palabras: "Ahora Edu está en otro lugar, y aunque una entiende que este es un viaje corto y que no es el final, no puedo evitar que el corazón se me rompa un poquito hoy. Gracias Edu, sigue brillando. Feliz vuelo, te queremos".

En UPA Dance, el cantante coincidió con Beatriz Luengo y Pablo Puyol, así como con Miguel Ángel Muñoz y Elisabeth Jordan.

Prado recientemente participó en la versión francesa de La Voz (2014) y en La Academia Bicentenario de México (2010). Además, protagonizó musicales como Grease y La magia de Broadway (junto a Marta Sánchez) y participó en otros como Notredame, Jekyll & Hyde, Peter Pan o Cats. Cantante, actor y bailarín, quienes fueron sus compañeros en sus distintos trabajos han destacado la gran profesionalidad de Edu del Prado.