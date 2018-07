11

Meter el 'walkman' en la maleta (y unas cuantas cintas) para escuchar música

Los amantes de la música no tenían muchas opciones en verano cuando no querían tomarse vacaciones de sus canciones favoritas. Echar en la maleta el mítico 'walkman' y varias cintas de casete era la opción recurrente…, solo porque no se había inventado la música en 'streaming', que da la posibilidad de escuchar música sin poseerla, y además gratis (si toleras los anuncios). Según datos de 2018, el consumo de música digital duplica al de música física en España. Como indica la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), los españoles prefieren Internet para escuchar música. El abaratamiento de las tarifas de datos móviles ha tenido algo que ver.