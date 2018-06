Denise Montalto Pappas ha publicado en su cuenta de Facebook un vídeo en el que una osa, acompañada de sus cachorros, abre las puertas de una camioneta y entra en ella. El vehículo estaba estacionado en el exterior de una casa situada en el municipio de Old Forge, en pleno macizo montañoso de Adirondacks, Nueva York (Estados Unidos). Las cámaras de seguridad del inmueble registraron la secuencia, y Montalto, quien afirma "no haber tenido nunca ningún problema con la vida silvestre", ha declarado que los oseznos y su madre no causaron ningún daño en el interior del automóvil: "Tan solo dejaron algunas huellas".