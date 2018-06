Ana Obregón no asistirá al estreno de ‘Paquita Salas’ por la enfermedad de su hijo

Ana García Obregón estaba feliz con su regreso a televisión. Después de unos años sin que su rostro se asomara a la pequeña pantalla, mostró su entusiasmo por ser una de las estrellas que participan en la esperada segunda temporada de la serie Paquita Salas, creada y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis. La exitosa serie que volverá el próximo 29 de junio tiene previsto celebrar su estreno con una gran presentación en la que García Obregón ya ha anunciado que no estará presente. El motivo tiene que ver con su deseo de permanecer al lado de su hijo Álex Lequio, de 25 años, con quien se encuentra en Nueva York desde hace dos meses acompañándole durante el tratamiento que el joven recibe en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un centro médico especializado en el tratamiento del cáncer.

La actriz siempre ha dejado claro que para ella lo primero es su familia y la salud de su hijo es prioridad en este momento. Por eso, a pesar de la ilusión que mostró por su participación en la serie de Netflix antes de conocer la enfermedad de su único hijo, no estará en el estreno. Respecto a la dolencia que padece Álex Lequio, se desconocen los detalles porque la familia ha decidido mantenerlos en el ámbito privado por expreso deseo del joven. Todo lo que se sabe al respecto tiene que ver con deducciones por el centro en el que recibe tratamiento y por las escasas declaraciones de sus protagonistas. El mismo Álex se refirió a su salud con un escueto “está todo bien”. La misma línea que utilizó su padre Alessandro Lequio: “Está todo bien. No hay de qué preocuparse”. Unos días después, manifestaba a una publicación española: “No voy a hablar más. Lo estamos llevando todo en silencio”. Poco después fue su exmujer, la italiana Antonia Dell’Atte, quien demostró su intranquilidad diciendo: “Sé que Álex no se encuentra bien”. El mismo tono que utilizó Adrea Guasch, exnovia de Álex Lequio, quien declaró en los primeros momentos: “Sé que están haciendo pruebas y ojalá vaya todo bien y ojalá que lo puedan curar porque Álex es fuerte”.

Álex Lequio Obregón y Francisca González en Madrid en octubre de 2017. GtresOnline

A principios de este mes, unos vídeos publicados por un familiar del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio en sus stories de Instagram daban cuenta de la emotiva sorpresa que el joven recibió en uno de los salones del hotel Marriott de Nueva York en el que está alojado con su familia mientras dura este proceso. Su novia, Francisca González, le había preparado una fiesta sorpresa y un emocionado Álex –que aparecía con la cabeza rapada– se abrazaba a su pareja, con quien vive desde el año pasado y con quien había anunciado boda para 2019 o 2020.

Desde que se conoció el estado de salud de Álex Lequio García Obregón hace dos meses, sus padres han estado a su lado. Alessandro Lequio, colaborador del programa de Ana Rosa de Telecinco, ha viajado en varias ocasiones a Nueva York para pasar días junto a su hijo que se encuentra allí acompañado en todo momento por su madre. Ambos están respetando el deseo de intimidad de su hijo que desde que pudo tomar decisiones por sí mismo intentó mantener un perfil bajo respecto a los medios de comunicación, después de haber vivido el estrés de estar bajo el ojo del huracán por la fama de sus padres y la complicada separación que vivieron. Ese fue uno de los motivos por el que el joven decidió cursar su carrera en Estados Unidos. Licenciado en Filosofía y Ciencias Políticas por la universidad de Duke (Carolina del Norte), Álex Lequio ha llegado a afirmar que esos han sido los mejores años de su vida.

Buen estudiante y lector empedernido, el joven volvió a España tras finalizar sus estudios y ha creado dos empresas: Polar Marketing, una consultora de marketing digital y Gin Oro, una firma de ginebra. Esta última actividad fue precisamente la que le permitió conocer a su actual pareja, Francisca González, con quien había anunciado que tenía planeado casarse en 2019 o 2020.